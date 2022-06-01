Anne olan Hande Soral'dan aile pozu! Paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine giren oyuncu Hande Soral, pazartesi günü ilk bebeğinin dünyaya getirdi. Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren oyuncu, sosyal medya hesabından bebeğiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

BEBEK VE ANNE İYİ

Pazartesi günü Altunizade'deki bir özel hastanede doğum yapan Soral'ın doktoru, "Hande ve İsmail Demirci çiftinin bebeği, 52 cm ve 3 bin 705 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" dedi.

AİLE POZUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Instagram'da 1,9 milyon takipçisi bulunan Hande Soral, bebeği ve eşiyle fotoğraflarını paylaştı. Soral, aile pozlarına "Hoş geldin oğlum" notunu yazdı. Hande Soral'ın paylaşımına yorum yapan eşi İsmail Demirci ise "Yanak boy" yorumunu yaptı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Oyuncunun paylaşımına Petek Dinçöz, Ezgi Eyüboğlu, Anıl Altan, Ece Çeşmioğlu, Aybüke Pusat, Burçin Abdullah, İdil Fırat, Murat Dalkılıç ve Gamze Erçel gibi birçok isimden tebrik yorumu geldi.