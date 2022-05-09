Anne Oluyor! Alışverişte Görüntülendi... - Son Dakika
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Anne Oluyor! Alışverişte Görüntülendi...

09.05.2022 10:48
Anne Oluyor! Alışverişte Görüntülendi...

Kızı Mavi'ye 5 aylık hamile olan oyuncu Demet Evgar, yakın zamanda evlendiği eşi Levent Babataş ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı. İşte Evgar'ın son görüntüsü...

Maske zorunluluğu kalkmasına rağmen, tedbiri elden bırakmayan Demet Evgar ve eşi Levent Babataş, doğuma aylar kala kızları için çıktıkları alışveriş turunda gazeteciler tarafından görüntülendi.

KARNI BURNUNDA

Çoğunlukla bebek ürünleri ve oyuncak mağazaları turlayan çiçeği burnunda çiftin keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.

Güzel bir hamilelik geçirdiğini söyleyen Demet Evgar, "Olabildiğince hafif ve güzel geçiyor, hormonlar bana çok iyi geldi. Aşermeler çok fazla yedirmiyor, aslında istiyorum yemek ama içeride bütün organlar yer değiştirdiği için midem ufaldı galiba. İstesemde yemiyorum" diye konuştu.

"KİLO ALMA KORKUM YOK"

Evgar, "Bu dönemde kilo alma gibi korkunuz var mı?" sorusu üzerine ise bu dönemde kilo almak gibi bir kaygısının olmadığını ifade edip "Çok şükür öyle bir şey yok, bu o kadar muazzam bir şey ki 'Ay vücudama ne oldu?' falan bu hiç umurumda değil. Bu dönemde bakıyorum hep erkekler ve babalar da kilolu zaten. Kilo nedir? Alınır verilir. Verilmezse de verilmez" açıklamasında bulundu.

"BU İSİM İÇİMİZE SİNDİ"

Doğacak kızına Mavi ismini eşiyle birlikte kararlaştırdıklarını da sözlerine ekleyen oyuncu "Aslında ismi ben açıklamadım, Mavi ismi içimize siniyor, yani Levent de sever maviyi, böyle renk gibi değil de his gibi gelir mavi, ben 'Acaba Mavi mi?' dediğimde eşim de 'Şahane' dedi" şeklinde konuştu.

DEMET EVGAR KİMDİR?

19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, oyunculuğa henüz 17 yaşındayken Manisa'da bulunan ve amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başlamıştır. Avlu, Alev Alev, 1 Kadın 1 Erkek, Yahşi Batı, Güneşi Gördüm ve Aile Arasında gibi sevilen yapımlarda rol almıştır.

DEMET EVGAR KİMİNLE EVLİ?

Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan Demet Evgar'ın özel hayatı, evlenip evlenmediği ve sevgilisinin kim olduğu da merak ediliyor. Evgar, geçtiğimiz aylarda Levent Babataş ile evlenmiştir. Şu sıralar hamile olan Evgar'ın kızı olacak. Evgar, kızına 'Mavi' adını verecek.

Anne Oluyor! Alışverişte Görüntülendi...
Anne Oluyor! Alışverişte Görüntülendi...
Anne Oluyor! Alışverişte Görüntülendi...
Anne Oluyor! Alışverişte Görüntülendi...

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Demet Evgar, alışveriş, Manisa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Anne Oluyor! Alışverişte Görüntülendi... - Son Dakika


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