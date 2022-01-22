Arif Hür kimdir? Gazeteci Arif Hür'ün hayatı ve biyografisi

Arif Hür, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Okan Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünden mezun olmuştur.

Gazeteciliğe 2013 yılında Radikal'de başlamıştır. 2014 yılında Habertürk'e transfer olan Arif Hür, burada 4.5 yıl boyunca magazin muhabiri olarak çalışmıştır.

Hür, Habertürk Gazetesi'nin, 'HT MAGAZİN' adlı ekinde 300'ü aşkın özel röportaj ve 400'den fazla haber yapmıştır. Röportaj yaptığı isimler arasında; Lara Fabian, Alessandro Safina, José Carreras, Teoman, Mert Fırat, Damla Sönmez, Işıl Yücesoy, Mehmet Güreli, Ezgi Mola, Mirkelam, Harun Kolçak, Simge Sağın ve Yaşar gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Arif Hür, 2018 yılında Snob Magazin'e geçmiştir. Hür, 2018 yılından bu yana Snob Magazin'in Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenmektedir.

Arif Hür, kaleme aldığı yazılar ve yaptığı özel haberlerle magazin gündemini belirlemeye devam ediyor.