Al Yazmalım, Umutsuz Ev Kadınları, Deniz Yıldızı, Beni Affet, Can Kırıkları gibi projelerde yer alan ve en son Aşk Mantık İntikam 'da Gaye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gözde Duru, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Kaynak: Snob Magazin

Can Kırıkları Dizisi, Desperate housewives, Aşk Mantık İntikam, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Eylül'de Tatile Çıktı! Bikinili Pozları Dikkat Çekti - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.