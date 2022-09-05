Eylül'de Tatile Çıktı! Bikinili Pozları Dikkat Çekti - Son Dakika
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Eylül'de Tatile Çıktı! Bikinili Pozları Dikkat Çekti

05.09.2022 22:00
Eylül'de Tatile Çıktı! Bikinili Pozları Dikkat Çekti

Aşk Mantık İntikam dizisinde Gaye karakterine hayat veren Gözde Duru, Eylül ayında tatile çıktı. Bodrum'da tatil yapan güzel oyuncunun bikinili pozları dikkat çekti.

Al Yazmalım, Umutsuz Ev Kadınları, Deniz Yıldızı, Beni Affet, Can Kırıkları gibi projelerde yer alan ve en son Aşk Mantık İntikam'da Gaye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gözde Duru, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Bodrum'da tatil yapan Duru, bikinili fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı.

Fit vücuduyla dikkat çeken Duru'nun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

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Kaynak: Snob Magazin

Can Kırıkları Dizisi, Desperate housewives, Aşk Mantık İntikam, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eylül'de Tatile Çıktı! Bikinili Pozları Dikkat Çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eylül'de Tatile Çıktı! Bikinili Pozları Dikkat Çekti - Son Dakika
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