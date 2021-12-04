Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan

Başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi, gün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Zaman atlamasının yaşandığı diziye yeni isimler de dahil oluyor.

4 YIL SONRA EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Pelin Akil ile evliliğinden ikiz kızları olan Anıl Altan, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilmek için setlere ara verdi. Son olarak 2018 yılında yayınlanan Çember dizisinde rol alan oyuncu, şimdi de FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosunda yer alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Anıl Altan sürpriz bir karakterle Ozan rolünü oynayan İlhan Şen'e rakip oluyor" dedi. Altan'ın dizide tam olarak nasıl bir rolde olacağı ise henüz bilinmiyor.

ANIL ALTAN KİMDİR?

Anıl Altan, 29 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. Burak Aksak, Akademi 35.5 ve Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk dersleri aldı. 2011 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Anıl Altan, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile evlendi. Bu evlilikten ikiz kızları bulunmaktadır.