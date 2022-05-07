Aşkları Bodrum'da Belgelendi! - Son Dakika
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Aşkları Bodrum'da Belgelendi!

07.05.2022 12:48
Aşkları Bodrum'da Belgelendi!

Oyuncu Tuvana Türkay (32), iş insanı İzzet Antebi (45) ile yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin aşkı Bodrum'da belgelendi. İşte detaylar...

Oyuncu Tuvana Türkay, iş insanı İzzet Antebi ile geçtiğimiz gün Bodrum'da görüldü. Önce Yalıkavak'ta Eskiyer isimli balıkçıda yemek yiyen çift, ertesi gün de Gümüşlük'te başka bir lokantadaydı.

MEKANDAN AYRI AYRI ÇIKTILAR

Tedbiri elden bırakmayan ikili mekanlardan ayrı ayrı çıktı.

İzzet Antebi 12 yıllık eşi Didem Sarı'dan Ekim 2021'de boşanmıştı. (Posta)

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde Üsküdar'da doğan Türk oyuncudur. Anne tarafından Kırım Türkü asıllı Erzurum, Trabzon ve Rize kökenli olan oyuncu, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenlidir.

1990 yılında İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Kolejini bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etmiştir.

2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır.

2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır.

Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "Tuana" şarkısını coverlamıştır. Ayrıca şarkı sözü yazmakta ve beste de yapmaktadır.

İZZET ANTEBİ KİMDİR?

İzzet Antebi, 1 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü işadamı Moris Antebi'nin oğludur. Kariyerini ailesiyle birlikte yürüttüğü Üniteks isimli aile şirketinde ilerleten İzzet Antebi, şirketin yönetiminde söz sahibidir. Giyim üzerine faaliyet gösteren firmanın İstanbul ve İzmir'de üretim tesisleri bulunmaktadır.

İzzet Antebi, bir dönem farklı lokasyonlarda hizmet veren Venge isimli restoranların da sahibidir.

Aşkları Bodrum'da Belgelendi!
Aşkları Bodrum'da Belgelendi!
Aşkları Bodrum'da Belgelendi!
Aşkları Bodrum'da Belgelendi!

YORUMLAR
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Tuvana Türkay, İzzet Antebi, İstanbul, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aşkları Bodrum'da Belgelendi! - Son Dakika


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