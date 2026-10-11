Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Mahrem kalacak - Son Dakika
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Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Mahrem kalacak

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Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Mahrem kalacak
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Atilla Taş’ın 14’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden kızı Sezen Taş’ın eski eşi Uğur Haliloğlu, hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Sezen’in yaşadığı zorlukların ve vefatına giden sürecin “sonsuza kadar mahrem kalacağını” söyleyen Haliloğlu, kendisini aklamak için çocuklarının annesinin hatırasını incitmeyeceğini belirtti.

Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin’de bir sitedeki apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Ölümünün ardından hakkında ortaya atılan suçlamalara yanıt veren eski eşi Uğur Haliloğlu, Sezen Taş’ın yaşadığı zorlukları ve vefatına giden sürecin ayrıntılarını açıklamayacağını söyledi.

"SONSUZA KADAR MAHREM KALACAK KONULARDIR"

Haliloğlu, “Sezen’in yaşadığı zorluklar, içsel mücadeleleri ve vefatına giden süreç, sadece bizim ve ilgili uzmanların bildiği, çocuklarımın annelerinin hatırasına duyduğum saygı gereği sonsuza kadar mahrem kalacak konulardır” ifadelerini kullandı.

Çocuklarının annesinin hatırasını koruyacağını vurgulayan Haliloğlu, “Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim” dedi.

Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Mahrem kalacak

“11 AY ÖNCE ANLAŞARAK BOŞANDIK”

Sezen Taş ile 12 yılını paylaştığını belirten Haliloğlu, iki çocuğunun annesini kaybetmenin acısını ve şokunu yaşadığını anlattı. Çocuklarının bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için sessiz kaldığını, ancak hakkındaki suçlamalar nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Evliliklerinin 11 ay önce karşılıklı anlaşmayla resmi olarak sona erdiğini açıklayan Haliloğlu, boşanma aşamasında oldukları veya aralarında kavga yaşandığı yönündeki haberleri reddetti.

Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Mahrem kalacak

ÇOCUKLARI KAÇIRDIĞI SUÇLAMASINA YANIT VERDİ

Çocuklarını kaçırdığı yönündeki suçlamaların da gerçeği yansıtmadığını söyleyen Haliloğlu, çocukların olaydan önce Sezen Taş’ın talebi ve onayıyla kendisiyle birlikte Trabzon’a geldiğini belirtti.

Bu kararın pedagogların bilgisi ve yönlendirmesiyle, karşılıklı görüşülerek alındığını ifade eden Haliloğlu, gerçek dışı suçlamaları yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.

Atilla Taş'ın kızının ölümünde eski eş Uğur Haliloğlu sessizliğini bozduAtilla Taş'ın kızının ölümünde eski eş Uğur Haliloğlu sessizliğini bozdu
Atilla TaşMagazinMersinSon Dakika

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SON DAKİKA: Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Mahrem kalacak - Son Dakika
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