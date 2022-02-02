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Ayaküstü Beş Milyonluk Alışveriş - Son Dakika

Ayaküstü Beş Milyonluk Alışveriş

02.02.2022 15:20
Ayaküstü Beş Milyonluk Alışveriş

Hollywood'un ünlü oyuncuları Kristanna Loken ve Ron Smoorenburg bir etkinlik için Kapalıçarşı'ya gittiler. Kristanna Loken, mücevherciden aldığı pırlantalara verdiği fiyat dudak uçuklattı. İşte detaylar…

Hollywood'un ünlü oyuncuları dişi terminatör olarak tanınan Terminatör 3 filminde de rol alan Kristanna Loken ve aksiyon filmlerinin aranan oyuncu su Ron Smoorenburg bir etkinlik için geldikleri İstanbul'da soluğu Kapalıçarşı'da aldı.

Nakşiler Mücevherat'a uğrayan Hollywood starlarını genç Ceo'su Hakan Sertbakan en iyi şekilde ağırladı. Pırlanta tutkunu olan başarılı oyuncu Kristanna Loken, Nakşiler Mücevherat mağazasından tamamı pırlantadan oluşan 5 Milyon TL değerindeki gerdanlık ve küpe satın aldı.

Türk lokumu ve çayı çok seven ünlülere Hakan Sertbakan, lokum ve çay ikram etti.

Ayaküstü Beş Milyonluk Alışveriş
Ayaküstü Beş Milyonluk Alışveriş

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Kristanna Loken, Hollywood, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ayaküstü Beş Milyonluk Alışveriş - Son Dakika Magazin


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