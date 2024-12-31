Ayça Tekindor'un son halini görenler şaşkın - Son Dakika
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Ayça Tekindor'un son halini görenler şaşkın

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Yıllar önce Bodrum'a taşınan şarkıcı Ayça Tekindor, yeniden İstanbul'a yerleşti. Uzun süre sonra Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülenen Tekindor'un son haline ise sosyal medyada "Tanıyamadık, eski halinden eser yok" yorumları yapıldı.

31.12.2024 13:02  Güncelleme: 13:12
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Yıllar önce Bodrum'a taşınan şarkıcı ve oyuncu Ayça Tekindor, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'de görüntülendi.

7.5 YIL SONRA İSTANBUL'A DÖNDÜ

İstanbul'a temelli döndüğünü söyleyen Tekindor, "Hayatımı değiştirmek için gitmiştim. İlk başta Bodrum'da tatlı geldi her şey. Ama kışları sıkıldığımızı fark ettim. 7.5 yıl sonra geri döndüm" dedi.

Ayça Tekindor'un son halini görenler şaşkın

"ESKİ HALİNDEN ESER YOK"

Tekindor'un son hali de sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Hala çok güzel" yorumunu yaparken, bazı kullanıcılar da "Tanıyamadık, eski halinden eser yok" yorumunu yaptı.

Ayça Tekindor\'un son halini görenler şaşkın

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Son Dakika Magazin Ayça Tekindor'un son halini görenler şaşkın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Oğuzhan Aydoğdu:
    Valla bende tanıyamadım kim bu ? İlk defa ismini duyuyorum ve haber değeri varmi vok merak ettm. 25 4 Yanıtla
  • RECEP null:
    sıkılma yok para bitti 11 1 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    haberi buradan okuyup internette araştırma yapıp görsel buluyoruz sağ ol son dakika haber sayiniz de araştırmacı gazeteci olduk 3 0 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Ayça hanımın sosyal medya hesabı gibisiniz, ?????? 1 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ESTETİK NEREYE KADAR VÜCUT ÇÖKTÜ;) 1 0 Yanıtla
  • Melih Akyıl:
    resim olsa yorum yapacaktık ama ! nir sondakika haber şaheseri haber daha !!! 0 0 Yanıtla
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