Yıllar önce Bodrum'a taşınan şarkıcı ve oyuncu Ayça Tekindor, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'de görüntülendi.
İstanbul'a temelli döndüğünü söyleyen Tekindor, "Hayatımı değiştirmek için gitmiştim. İlk başta Bodrum'da tatlı geldi her şey. Ama kışları sıkıldığımızı fark ettim. 7.5 yıl sonra geri döndüm" dedi.
Tekindor'un son hali de sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Hala çok güzel" yorumunu yaparken, bazı kullanıcılar da "Tanıyamadık, eski halinden eser yok" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Magazin › Ayça Tekindor'un son halini görenler şaşkın - Son Dakika
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