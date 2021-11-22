İş insanı Hakan Sabancı'yla olan yazışmalarını sosyal medya hesabından paylaşan ve sosyal medyada aldığı tepkilerle gündeme gelen oyuncu Aygün Aydın, aldığı tepkiler karşısında sosyal medya hesabından, Türk milletine karşı hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı.

TEKRAR HAPSE Mİ GİRECEK?

Aydın hakkında, kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabından Türk milletine hakaret ettiği gerekçesiyle, 'Türk milletini alenen aşağılama' suçlamasıyla 2 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

"PARAM YOK"

Bu haberin ardından Aydın yaptığı bir paylaşımla şoke etti. Aydın avukatları tarafından dolandırıldığını iddia ederek "Param yok, elimdeki eşyaları sattım" dedi. Aydın aldığı cezayla ilgili ise "Ben bunları gerçekte Türk milleti kurum ve organlarına söylemedim" açıklamasında bulundu.

"ESKORTLUK YAPACAĞIM"

Aygün Aydın açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var."

'İNTİHAR' AÇIKLAMASI

Daha önce intihara teşebbüs ettiğini söyleyen Aygün Aydın hapis kararı çıkarsa yine intihara teşebbüs edebileceğini söyledi.