Aygün Aydın'dan yeni bir ifşa daha! Sabancı'nın yarı çıplak yatak pozunu ifşa etti

Bilim insanları yılbaşı izinlerini bile iptal etti! Her yerde bu keşif konuşuluyor

Son olarak kendisinden 9 yaş küçük olan oyuncu Onur Bay ile aşk yaşayan Dilara Aksüyek'in şimdilerde iş insanı Hakan Sabancı ile birlikte olduğu iddia edildi. İkiliden konuyla ilgili bir açıklama gelmezken bir dönem Sabancı ile birlikte olan Aygün Aydın'dan peş peşe paylaşımlar gelmeye başladı.

"DİLARA BANA BENZEMEK İÇİN 5 OPERASYON YAPTIRDI"

Sabancı ile yaşadığı sorunlardan dolayı hapis yatan Aydın, Aksüyek'in kendisine benzemeye çalıştığını ileri sürerek "Bana benzemek için 5 tane operasyona girdi. Şimdi yetmezmiş gibi Hakan'la haber yaptırıyor" dedi.

BİR ERKEĞİN YARIÇIPLAK POZUNU PAYLAŞTI

Bu yorumla da yetinmeyen Aygün Aydın, 905 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hakan Sabancı olduğu iddia edilen bir erkeğin yatakta çıplak fotoğrafını paylaşan Aygün Aydın, "Bence harika bir nevresim. Yeni yıl için nevresim linki hazırlıyorum size" notunu yazdı.

Aygün Aydın