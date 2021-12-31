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Aygün Aydın'dan yeni bir ifşa daha! Sabancı'nın yarı çıplak yatak pozunu ifşa etti - Son Dakika

Aygün Aydın'dan yeni bir ifşa daha! Sabancı'nın yarı çıplak yatak pozunu ifşa etti

31.12.2021 09:20

Hakan Sabancı ile oyuncu Dilara Aksüyek'in ilişki yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken Aygün Aydın'da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Aydın, bir dönem aşk yaşadığı Sabancı'ya ait olduğunu ileri sürdüğü bir erkeğin yataktaki yarı çıplak halini paylaştı.

Son olarak kendisinden 9 yaş küçük olan oyuncu Onur Bay ile aşk yaşayan Dilara Aksüyek'in şimdilerde iş insanı Hakan Sabancı ile birlikte olduğu iddia edildi. İkiliden konuyla ilgili bir açıklama gelmezken bir dönem Sabancı ile birlikte olan Aygün Aydın'dan peş peşe paylaşımlar gelmeye başladı.

"DİLARA BANA BENZEMEK İÇİN 5 OPERASYON YAPTIRDI"

Sabancı ile yaşadığı sorunlardan dolayı hapis yatan Aydın, Aksüyek'in kendisine benzemeye çalıştığını ileri sürerek "Bana benzemek için 5 tane operasyona girdi. Şimdi yetmezmiş gibi Hakan'la haber yaptırıyor" dedi.

BİR ERKEĞİN YARIÇIPLAK POZUNU PAYLAŞTI

Bu yorumla da yetinmeyen Aygün Aydın, 905 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hakan Sabancı olduğu iddia edilen bir erkeğin yatakta çıplak fotoğrafını paylaşan Aygün Aydın, "Bence harika bir nevresim. Yeni yıl için nevresim linki hazırlıyorum size" notunu yazdı.

Aşk iddiası Aygün Aydın'ı çileden çıkarttı! Sabancı'nın yarı çıplak yatak pozunu ifşa etti
Aşk iddiası Aygün Aydın'ı çileden çıkarttı! Sabancı'nın yarı çıplak yatak pozunu ifşa etti
Aygün Aydın
Aşk iddiası Aygün Aydın'ı çileden çıkarttı! Sabancı'nın yarı çıplak yatak pozunu ifşa etti
Dilara Aksüyek
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı kızdırdı
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Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı, Aygün Aydın, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aygün Aydın'dan yeni bir ifşa daha! Sabancı'nın yarı çıplak yatak pozunu ifşa etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aygün Aydın'dan yeni bir ifşa daha! Sabancı'nın yarı çıplak yatak pozunu ifşa etti - Son Dakika
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