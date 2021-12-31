Son olarak kendisinden 9 yaş küçük olan oyuncu Onur Bay ile aşk yaşayan Dilara Aksüyek'in şimdilerde iş insanı Hakan Sabancı ile birlikte olduğu iddia edildi. İkiliden konuyla ilgili bir açıklama gelmezken bir dönem Sabancı ile birlikte olan Aygün Aydın'dan peş peşe paylaşımlar gelmeye başladı.
Sabancı ile yaşadığı sorunlardan dolayı hapis yatan Aydın, Aksüyek'in kendisine benzemeye çalıştığını ileri sürerek "Bana benzemek için 5 tane operasyona girdi. Şimdi yetmezmiş gibi Hakan'la haber yaptırıyor" dedi.
Bu yorumla da yetinmeyen Aygün Aydın, 905 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hakan Sabancı olduğu iddia edilen bir erkeğin yatakta çıplak fotoğrafını paylaşan Aygün Aydın, "Bence harika bir nevresim. Yeni yıl için nevresim linki hazırlıyorum size" notunu yazdı.Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı kızdırdı
Son Dakika › Magazin › Aygün Aydın'dan yeni bir ifşa daha! Sabancı'nın yarı çıplak yatak pozunu ifşa etti - Son Dakika Magazin