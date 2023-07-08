Ayrılıkları kısa sürdü! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli barıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayrılıkları kısa sürdü! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli barıştı

08.07.2023 12:08

Çağla Şıkel ve avukat sevgilisi Nail Gönenli, ilişkilerini noktaladıktan sonra barıştı. Gönenli, Instagram hesabından romantik bir fotoğraf paylaşarak barıştıklarını duyurdu. Şıkel ise sessiz kalmayı tercih etti.

Ekranların başarılı sunucusu Çağla Şıkel, 6 ay önce avukat Nail Gönenli ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktalayan çift, ayrılığa fazla dayanamayarak barıştı. Sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yapan Gönenli, barıştıklarını ilan etti.

ÇAĞLA ŞIKEL SESSİZ KALDI

İlişki yaşamaya başladıktan sonra sık sık sarmaş dolaş görüntülenen ikili, nedeni bilinmeyen bir şekilde ayrılarak herkesi şaşkına çevirmişti. Özel hayatları hakkında konuşmayan ikili, ayrılıkla ilgili de sessiz kalmıştı. Ayrılığın ardından Çeşme'de bir araya gelen çift barıştı. Instagram hesabından Şıkel'e sarılarak öptüğü bir fotoğraf paylaşarak barıştıklarını ilan eden Gönenli, "Söylenecekler yazıldı" diyerek kalp emojisi koydu. Şıkel ise sevgilisinin paylaşımına sessiz kaldı.

YORUMLAR
500

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ayrılıkları kısa sürdü! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli barıştı - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Ayrılıkları kısa sürdü! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli barıştı
12:02 Ayrılıkları kısa sürdü! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli barıştı
11:38 Meteoroloji aralarında İstanbul'un da bulunduğu 12 ili "sarı" ve "turuncu" kodla uyardı
11:34 Meteoroloji'den 12 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var
11:29 Barcelona, Arda Güler'in kuyusunu kazmaya başladı! Gazetede yer alan haber olay yarattı
11:25 Barcelona, Arda Güler'in kuyusunu kazmaya başladı! İspanyol basınında çıkan haber olay oldu
11:19 Emir Can İğrek'in Ali Cabbar şarkısı listelerin tepesine yerleşti Hikayesi herkesi kahrediyor
11:14 Emir Can İğrek'in Ali Cabbar şarkısı tüm listelerde birinci sıraya yerleşti! Hikayesi herkesi kahrediyor
11:15 Canan Kaftancıoğlu'nun görevine son mu veriliyor? Gürsel Tekin iddiası CHP'de bomba etkisi yarattı
11:11 Canan Kaftancıoğlu görevden alınıyor mu? Gürsel Tekin iddiası CHP'de bomba etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2023 12:20:46. #1.13#
SON DAKİKA: Ayrılıkları kısa sürdü! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli barıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement