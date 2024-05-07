Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...

Magazin

Tetiğe peş peşe bastı ama o anda hesaba katmadığı bir şey oldu

Ünlü oyuncu Demet Evgar, Bahar dizisinde yer alan bir oyuncunun sağlık sorunu yaşadığını ve yeni bölümün yetiştirilemediğini açıkladı. Diziyle ilgili "yayınlanmayacak" iddiası sosyal medyaya yansımıştı. Hayranları ise merakla beklemeye başlamıştı.

7 Mayıs Salı akşamı dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak ve tekrar bölüm ekrana gelecek.

DİZİ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI AĞIR

Sosyal medyadan bir video paylaşan Demet Evgar, "Bahar'ın sevgili seyircileri. Bizi seyretmeyi her hafta iple çektiğiniziz farkındayım. İnanın biz de sizinle o hafta çektiğimiz bölümü buluşturmak için çok büyük bir heyecan içinde oluyoruz. Eminim bütün diziler öyle. Çünkü Türkiye'de maalesef ki bu uzun sürelerde çalışmak çok zor koşullarda mümkün olabiliyor. Mucize gibi bir şey aslında. Haftanın altı günü 14-15 saatler çalışıyor diziler. Bunun hastalığı var, bin bir türlü hali var. Biz de öyle bir şeye denk geldik. O yüzden lütfen, anlayışınıza sığınıyoruz" ifadelerini kullandı.

DOCTOR CHA UYARLAMASI

İlk bölümü 13 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan ve yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği Bahar'ın yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt yapıyor. Senaryosunu Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un kaleme aldığı, başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaşıyor.

Türk yapımı medikal, komedi ve dram türündeki televizyon dizisi, 2023 yapımı Güney Kore dizisi olan Doctor Cha'dan uyarlandı.