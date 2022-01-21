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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? Oruç Reis öldü mü? - Son Dakika

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? Oruç Reis öldü mü?

21.01.2022 12:32
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? Oruç Reis öldü mü?

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Pelin Akil, Ulaş Tuna Astepe gibi isimlerin yer aldığı ve dün 16. bölümüyle ekranlara gelen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde sular durulmuyor. Meryem, Hızır'a asıl gerçeği söyleyecek midir? Hızır, Meryem'in bu ihaneti karşısına ne yapacaktır?

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Davaları yolunda bir ölüm kalım savaşı içine düşen Barbaros kardeşleri bu bölümde neler bekliyor?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI

Hristiyan birliği ile bir anlaşma yapmak için Venedikli Leonardo Barbarigo'nun getirilmesini bekleyen Pietro, kaleye Oruç Reis'in girişiyle büyük bir yıkıma uğramıştı. Baba Oruç bu hamlesiyle Akdeniz'de Türklerin hakimiyet sürdüğü tüm adaları ele geçirmeyi hedefleyen Pietro ve Hristiyan Birliği'nin planlarını nasıl bozacak ve Midilli'ye çevrilen topları nasıl engelleyecektir?

Hızır, ele geçirdikleri Antuan ve Leonardo'dan mahzenden kaçmalarına Meryem'in yardım ettiğini öğrenmişti. Ağabeyi Pietro'nun öldürüleceği endişesiyle Leonardo'yu kaçırma girişiminde bulunan Meryem, Hızır'a asıl gerçeği söyleyecek midir? Hızır, Meryem'in bu ihaneti karşısına ne yapacaktır?

Şahin'den aldığı bilgiyle handaki Unita evraklarına ulaşan Isabel, kardeşinin tutulma ihtimalinin bulunduğu yeri keşfetmiş ve kendisine yardımcı olması için Oruç'a haber yollamıştı. Oruç'un gelmeyişiyle tek başına kalan ve etrafı yüzü kapalı adamlar tarafından sarılan Isabel ne yapacaktır? Onu kim, nasıl kurtaracaktır?

Hüma, İskenderiye'de kuracağı atölye için Osmanlı'dan ahiler getirmeyi başarmıştı. Osmanlı'nın topraklarında giderek yükselişi karşısında Karabay ve Firuze ne yapacaktır?

Şahbaz, Barbaros kardeşlerin Akdeniz'de güçlenmesinden rahatsız olan Derya Beylerini yanına çekerek Oruç'a had bildirmelerini istemiş fakat hanı basan Piri Reis kılıcıyla onlara büyük bir gözdağı vermişti. Şahbaz ve Derya Beyleri bunun intikamını nasıl alacaklardır?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? Oruç Reis öldü mü?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? Oruç Reis öldü mü?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? Oruç Reis öldü mü?
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Son Dakika Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? Oruç Reis öldü mü? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? Oruç Reis öldü mü? - Son Dakika
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