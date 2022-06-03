Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı! - Son Dakika
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Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!

03.06.2022 16:11

Son dönemde rol aldığı yapımlarla sık sık konuşulan ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun doğal güzelliği takipçilerinin beğenisini topladı.

Geçtiğimiz gün düzenlenen bir ödül töreninde duygusal konuşmasıyla ablası Gamze Erçel'i ağlatan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

MAKYAJSIZ HALİNİ PAYLAŞTI

Günlük yaşantısından kareleri zaman zaman 28 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, son olarak makyajsız bir pozunu paylaştı. Araç içindeyken video çekerek İstanbul Boğazı'nı gösteren Erçel, sonunda da kendisini gösterdi. Oyuncunun "Ne güzel bir sabah" notuyla yayınladığı video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken doğal güzelliği takipçilerinden tam not aldı.

*#arabaslik*1007*#arabaslik*

2019 yılında kanser tedavisi gören annesini kaybetmenin acısını yaşayan Hande Erçel, önceki akşam ödülünü almak için çıktığı sahnede duygusal bir konuşma yapmıştı. Kendisine ilham olan kadınlara teşekkür eden oyuncu, "Bana ilham veren o kadar çok kadın oldu ki... Ben birçok şey yaşadım ve yaşadığım bu kadar şeyin ardında ekibimi hep yanımda hissettim. Menajerlerimi, Nilay Kum'u... Daha birçok arkadaşımı... Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onların dışında ayrıca ben ablama teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o benim annemin stilini gün geçtikçe üzerine alıyor ve ben onda annemi görüyorum. Teşekkür ederim" demiş ve sözleri ablasını ağlatmıştı.

Hande Erçel sahnedeki duygusal konuşmasıyla ablasını ağlattı! "Ablamda annemi görüyorum"
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Son Dakika Magazin Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı! - Son Dakika


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