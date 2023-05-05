Başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, ilk çocuğunu kucağına alıyor - Son Dakika
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Başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, ilk çocuğunu kucağına alıyor

05.05.2023 12:46

Mart ayında nikah masasına oturan Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncusu Meltem Yılmazkaya, bebek beklediğini açıkladı. Oyuncu, sosyal medya hesabından karnı bununda bir pozunu yayınladı.

Başarılı oyunculuk performansıyla Güldür Güldür Show'un sevilen isimlerinden Meltem Yılmazkaya, geçtiğimiz mart ayında Kadir Doğan ile nikah masasına oturdu. Özel hayatını basından uzak yaşayan oyuncu, bebek beklediğini duyurdu.

KARNI BURNUNDA POZ

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren Meltem Yılmazkaya, Instagram hesabından karnı burnunda bir pozunu paylaşarak "Geri sayım" notunu düştü. Yılmazkaya'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, anne oluyor

MART AYINDA EVLENDİ

Mart ayında Instagram hesabından düğün pozlarını paylaşan oyuncu, "Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine… Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak eveti, ona da cesaret ettik… Bir süre önce… Kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye. Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde… Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine. Ve sen sevgilim. Yol uzun , duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm, saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm, evde hep makyajsız, bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim… Seni… Bizi seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, anne oluyor
Başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, anne oluyor
Başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, anne oluyor
Başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, anne oluyor
Başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, anne oluyor
Başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, anne oluyor
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Başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, anne oluyor Başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, anne oluyor

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Son Dakika Magazin Başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, ilk çocuğunu kucağına alıyor - Son Dakika


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