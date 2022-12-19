Şarkıcı Züleyha Ortak, Kanal D ekranlarında Kürtçe şarkılarla izleyicileri coşturdu

Güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren başarılı şarkıcı Züleyha Ortak, Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunuculuğuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Ortak, yayında Türkçe, Kürtçe ve Zazaca şarkılar söyledi.

İZLEYİCİLERDEN DESTEK MESAJI YAĞDI

TRT Müzik'te yaptığı programla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ortak'ın Kanal D ekranlarında şarkılarını söylemesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı programlarda Kürtçe ve Zazaca konuşmana sansürlenmesine dikkat çeken kullanıcılar, Ortak'ın performansına tam not verdi.

"ENERJİMİ VE HEYECANIMI DAİMA DİRİ TUTACAĞIM"

Züleyha Ortak da gelen tebrik mesajlarının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Bana şahane bir akşam yaşatan hem Kanal D'de ekran başında bizlerle olan Şarkılar Bizi Söyler'e hem de Çekmeköy Kültür Merkezi'nde beni yalnız bırakmayan, benimle henüz tanış olan herkese sonsuz teşekkürler. Hoş geldiniz Zelikız'ın dünyasına. Öyle güzel mesajlar atmışsınız ki ağlattınız beni. Size söz veriyorum, gördüğünüz o enerjimi, heyecanımı daima diri tutacağım" dedi.