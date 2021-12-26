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Batum'da Linet rüzgarı - Son Dakika

Batum'da Linet rüzgarı

26.12.2021 15:11
Batum'da Linet rüzgarı

Linet, Princess Wyndham Hotel'in beşinci kuruluş yıl dönümü kapsamında sahne aldı. İşte detaylar…

Ünlü şarkıcı Linet, önceki akşam Gürcistan'ın Batum şehrinde konser verdi. Princess Wyndham Hotel'in 5'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında sahneye çıkan ünlü şarkıcı, kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahne öncesi muhabirler ile bir araya gelen Linet, röportaja başlamadan önce "Güzel çıkmış mıyım?" diyerek gazetelerin çektiği fotoğrafları inceledi. Konu photoshop kullanımından açılınca şöyle konuştu: "Photoshop güzel bir şey. Estetik gibi… Aşırıya kaçmadan tadında, dozunda olduğu zaman güzel. Yoksa gerçekten birçok photoshop kullandım ama kendimi tanımadığım için paylaşmadım. Resimlerde ışık çok önemli ve bu ışığı her daim her yerde bulamıyorsunuz. Her zaman makyajlı da olmuyoruz. Hoşuma gidiyor."

Saçında imaj değişikliğine gitmeyi sevdiğini belirten Linet, "Gerekirse saçlarımı sıfır bile yaparım. Hiç önemli değil. Bazen böyle deliliklerim var." diye konuştu. Uzun yıllar sonra Batum'a geldiğini ifade eden Linet, "İlk defa Princess'de sahne alacağım. Şehri de gezme şansım oldu. Yemeklerine zaten aşinayım. Çünkü İsrail doğumluyum ve orada da birçok Gürcü arkadaşlarım var. Dolayısıyla yabancılık çekmedim. Burada karıda gördüm" dedi. Geçtiğimiz günlerde sahilde balıkçılarla mangal yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, o görüntülerin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Tamamen tesadüftü. Evin lokasyon değişikliğini yaptım. Kuruçeşme'ye doğru yürürken balıkçı arkadaşları gördüm. 'Ne yapıyorsunuz?' dedim. 'Buyurun' dediler. Beni tanımadılar. Çok hoşuma gitti. Güzel bir ekmek, soğan ve balık. O kadar keyifliydi ki hayatımda yediğim en güzel yemekti."

Evini Asya Yakası'ndan Avrupa Yakası'na taşıyan şarkıcı, büyük bir rahatlığı kavuştuğunu söyledi. Trafikten kaçtığını belirten Linet, daha önce dizi çekimlerinin yapıldığı evine birçok teklif geldiğini ifade etti. Linet, "Daireyi galiba platoya çevireceğiz. Çok enteresan teklifler geliyor. Kız isteme için, havuz partisi yapmak için, nişan için, düğün için, dizi için, reklam çekmek için isteyen çok oluyor. Her gelen teklife hayret ettim. Değerlendireceğiz." diye konuştu.

Eurovision'da İsrail'i temsil edebilmek için 'X Factor' yarışmasına katılan Linet, son durum hakkında bilgi verdi. Üçüncü turu kaldığını açıklayan şarkıcı, "Yarışma hala devam ediyor. Birkaç aşama daha var. O aşamaların ikincisini geçtim, üçüncüsü var. Ne zamanki yarı final ve final olacak o zaman hanya ile Konya'yı göreceğiz. Yolculuktan keyif alıyorum. Attığım bu adım bana mutluluk veriyor. Ben İsrailliyim İsrail'de doğdum ama bir Türk ailenin kızıyım. Türkiye'de yıllarımı, hayatım geçirdim. Birçok işimi burada yapıyorum. Şimdi İsrail'i temsil ediyorum" diye konuştu. Teklif geldiği zaman temkinli yaklaştığını belirten Linet, "Nasıl yani yarışmacı mı? Ben yarışmacı olmam. Bu yaştan sonra, bu kadar yoldan sonra benim yarışmacı olmamın gereği yok. Zaten ismimi çok güzel konumlandırdım. Bundan sonra ispatlayacak bir durumum yok' dedim. Fakat iş döndü. Eurovision yarışmasını bu seni 'X Factor' aldığı için 'O zaman olur' dedim. Türkiye'ye gelmeden önce 1993 yılında Eurovision'a katılmıştım. Elemelerde ve sona kaldım. O zaman yaşım küçük ve içerlemiştim. Bu sefer 'Ben orada olmalıyım, bu olayı tamamlamalıyım' dedim. Böyle bir yola çıktık. Zor bir süreç, kolay değil" şeklinde konuştu. Türkiye'den Eurovision için teklif gelmesi durumunda seve seve kabul edeceğini ifade eden Linet, "Taraftarlık işini sevmiyorum. Bu sene İsrail'i temsil ederim sonraki sene Türkiye'yi temsil ederim. Başka Sene Azerbaycan ya da Gürcistan'dan katılırım. Benim için bir fark yok. Sonuçta bir dünya sahnesine çıkıyorsunuz. Önemli olan oraya çıkabilmek. Nereden çıktığınız değil. Ondan sonra zaten temsili olarak sizin nereli olduğunuzu dünya konuşuyor. Almanya'dan Zeynep Avcı'mız fana mı yaptı. Ne kadar güzel bizi temsil ediyor" dedi.

Batum'da Linet rüzgarı
Batum'da Linet rüzgarı
Batum'da Linet rüzgarı

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Eurovision, Türkiye, İsrail, Linet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Batum'da Linet rüzgarı - Son Dakika Magazin


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