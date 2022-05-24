Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı - Son Dakika
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Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı

24.05.2022 11:26

Oyuncu Fulya Zenginer, 15 saat süren doğum sürecinin ardından bebeği Milan'ı kucağına aldı. Oyuncu, kendisinin ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade ederek yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Toparlanmaya çalışıyorum sevginizi ve dualarınızı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Yıllar önce yayınlanan Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Yeliz karakteriyle yıldızı parlayan Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan oyuncu, dün ilk bebeğini kucağına aldı.

"15 SAATLİK ZORLU SÜRECİN ARDINDAN GÜNEŞİMİZ DOĞDU"

32 yaşındaki oyuncunun ve 3 kilo 525 gram ve 50 cm. dünyaya gelen Milan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yarın hastaneden taburcu olacak olan güzel oyuncu, yaşadığı duyguları da sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Oğlunun ayağının fotoğrafını paylaşan Zenginer, "15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu. Toparlanmaya çalışıyorum sevginizi ve dualarınızı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun paylaşımına doğumuna günler kalan Hande Soral, Serra Tokdemir, Kalben ve Ayşecan Tatari gibi isimlerden tebrik yorumu geldi.

Oyuncu Fulya Zenginer, ilk bebeğini kucağına aldı
Oyuncu Fulya Zenginer, ilk bebeğini kucağına aldı
Oyuncu Fulya Zenginer, ilk bebeğini kucağına aldı
Oyuncu Fulya Zenginer, ilk bebeğini kucağına aldı
Oyuncu Fulya Zenginer, ilk bebeğini kucağına aldı
Oyuncu Fulya Zenginer, ilk bebeğini kucağına aldı
Oyuncu Fulya Zenginer, ilk bebeğini kucağına aldı
Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
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Son Dakika Magazin Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı - Son Dakika


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