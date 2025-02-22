Bensu Soral\'ın kardan adamı görenleri şoke etti: Normalini yapamazdım

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Ünlü oyuncu Bensu Soral, yağan karı değerlendirerek eğlenmek için kardan adam yaptı. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan ünlü oyuncu, kardan adama farklı bir yorum kattı.

Ünlü oyuncu Bensu Soral, 2018 yılında evlendiği iş insanı Hakan Baş'la mutlu bir evlilik sürüyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Soral, yaptığı kardan adamı Instagram hesabından paylaştı.

"NORMALİNİ YAPAMAZDIM"

Soral, kardan adam paylaşımına "Normal kardan adam yapamazdım" notunu düştü. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan ünlü oyuncunun, kendine özgü kardan adamı sosyal medyada gündem oldu.