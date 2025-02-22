Bensu Soral'ın kardan adamı görenleri şoke etti: Normalini yapamazdım - Son Dakika
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Bensu Soral'ın kardan adamı görenleri şoke etti: Normalini yapamazdım

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Ünlü oyuncu Bensu Soral, kar yağışını fırsat bilerek kardan adam yaptı. Kendine özgü yorumunu kardan adama yansıtan Soral, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

22.02.2025 16:51  Güncelleme: 17:13
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Ünlü oyuncu Bensu Soral, yağan karı değerlendirerek eğlenmek için kardan adam yaptı. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan ünlü oyuncu, kardan adama farklı bir yorum kattı.

Ünlü oyuncu Bensu Soral, 2018 yılında evlendiği iş insanı Hakan Baş'la mutlu bir evlilik sürüyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Soral, yaptığı kardan adamı Instagram hesabından paylaştı.

Bensu Soral'ın kardan adamı görenleri şoke etti: Normalini yapamazdım

"NORMALİNİ YAPAMAZDIM"

Soral, kardan adam paylaşımına "Normal kardan adam yapamazdım" notunu düştü. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan ünlü oyuncunun, kendine özgü kardan adamı sosyal medyada gündem oldu.

Bensu Soral'ın kardan adamı görenleri şoke etti: Normalini yapamazdım
Bensu Soral\'ın kardan adamı görenleri şoke etti: Normalini yapamazdım

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Son Dakika Magazin Bensu Soral'ın kardan adamı görenleri şoke etti: Normalini yapamazdım - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Alper Elma:
    Uygur kardeslerin babasına benzemis 33 7 Yanıtla
  • Casper:
    Gereksiz Türk 10 25 Yanıtla
  • Murat Çil:
    güzel olmuş aferin 23 3 Yanıtla
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