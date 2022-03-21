Bergen'den Rekor! - Son Dakika
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Bergen'den Rekor!

21.03.2022 22:39
Bergen'den Rekor!

'Bergen', vizyondaki üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 seyirci tarafından izlendi ve toplam seyirci sayısı 4 milyonu aşarak 17 günde 4.094.043'a ulaştı.

Box Office Türkiye'de yer alan tüm zamanlar seyirci rekorları sayfasına göre 'Bergen', üçüncü hafta sonunda 'Recep İvedik 5'e ait rekoru kırdı. Gösterimdeki üçüncü hafta sonunda 720.096 seyirci tarafından izlenen 'Bergen', filmlerin vizyondaki üçüncü hafta sonu performanslarının baz alındığı listede 'Recep İvedik 5'i geçerek rekorun yeni sahibi oldu.

'Bergen' vizyona girdiği hafta sonunda elde ettiği rekor seyirci sayısı ile tüm zamanların en iyi biyografi ve tüm zamanların en yüksek drama filmi açılış rekoruna sahip olmuştu. Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı 'Bergen' filminde, Bergen'in gücünü hayallerinden, sesinden ve hayata dair hiç vazgeçmediği umudundan alan yetenekli bir müzisyen olduğu vurgulanıyor.

Yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı filmin yönetmenleri Mehmet Binay ve Caner Alper. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda bütün şarkıları seslendiren Farah Zeynep Abdullah'la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşırken; filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi isimler yer aldı.

Bergen'den Rekor!
Bergen'den Rekor!
Bergen'den Rekor!

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Recep İvedik 5, Türkiye, Bergen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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