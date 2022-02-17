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Bergüzar Korel korkuttu! Koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Bergüzar Korel korkuttu! Koronavirüs testi pozitif çıktı

17.02.2022 08:34
Bergüzar Korel korkuttu! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Yargı dizisinde rol alan Uğur Arslan'ın geçtiğimiz günlerde doğum günü partisine birçok ünlü isim katıldı. Partiye katılan Bergüzar Korel kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Test yaptıran oyuncunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Uğur Arslan'ın bir mekanda yaptığı doğum günü partisinden sonra Bergüzar Korel rahatsızlandı. Üç çocuk annesi oyuncu Bergüzar Korel'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

HASTALIĞI HAFİF ATLATIYOR

2. Sayfa'nın haberine göre, partiye katılan oyuncu Bergüzar Korel'in testi pozitif çıktı. Arkadaşlarından haber bekleyen Bergüzar Korel, hastalığı hafif atlatıyor ve evinde dinleniyor. Korel'in pozitif olduğunu duyan doğum gününe katılan diğer ünlü isimler panik yaptı. Partiye katılan ve Korel'le birlikte halay çeken isimler, tek tek koronavirüs testi için hastaneye koştu.

PARTİYE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Uğur Arslan'ın doğum günü partisine Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Onur Büyüktopçu, Demet Akbağ, Barış Falay ve Esra Erol gibi ünlü isimler katılmıştı.

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Bergüzar Korel, Koronavirüs, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bergüzar Korel korkuttu! Koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Magazin


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