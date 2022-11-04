Bergüzar Korel kızının 1. yaş gününde doğum yaptığı anları paylaştı - Son Dakika
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Bergüzar Korel kızının 1. yaş gününde doğum yaptığı anları paylaştı

04.11.2022 08:37

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin kızları Leyla'nın ilk doğum gününde sosyal medya hesabından kızının doğum günü için özel bir paylaşım yapan Korel, doğum yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Binbir Gece dizisinde başlayan arkadaşları aşka dönüşen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, 2009 yılında nikah masasına oturdu. 2010 yılında ilk bebekleri Ali'yi kucaklarına alan çift, 2020 yılında Han'a, 2021 yılında da kızları Leyla'ya kavuştu. Kızları 1 yaşına giren Korel'den duygusal bir paylaşım geldi.

ANBEAN DOĞUM YAPTIĞI ANI PAYLAŞTI

2,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından doğum videosunu yayınlayan Bergüzar Korel, paylaşımına şu notu düştü: "Her evladımın doğum gününde içimde şükürle karışık bir bir hüzün oluyor. Fotoğraflarına bakıyorum... İlk doğdukların an tenlerinin ipeksi yumuşaklığını hatırlamaya çalışıyorum. Gözlerimi kapıyorum.Sonra aklımda. Yeterince öptüm mü? Yeterince sevdim mi? Sımsıkı sarıldım mı? Kokularını iyice içime çektim mi? Koynumda iyice uyuttum mu? Yani acaba kaçırdığım bir anları var mı? Yanaklarının yumuşaklığı sıcaklığı..."

Kızının 1. yaş doğum gününü kutlayan Bergüzar Korel, doğum yaptığı anları paylaştı

"ÖNÜNDE, ARKANDA, YANINDA NEREDE İSTERSEN ORADAYIM"

Üçünde de kucağıma alana kadar belki de hayatta hiçbir zaman bir daha olamayacağım kadar büyük bir inatla, inançla, güçle, acıyla onları dünyaya getirmeye çalışırken ilk gördüğüm anı doya doya yaşadım mı? Her anları her an daha da kıymetli oluyor. Canım kızım çok sev kendini. Abilerinle elleriniz hiç ayrılmasın. Neşe dolu ol sağlıklı ol. Dünyaya gelirken ki inadın ve kudretini hep koru. Hayatta herkesi olduğu gibi kabul et. Sev... Ben, önünde arkanda yanında nerede istersen oradayım. İyi ki doğmuşsun Leyla'm..."

Kızının 1. yaş doğum gününü kutlayan Bergüzar Korel, doğum yaptığı anları paylaştı
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Son Dakika Magazin Bergüzar Korel kızının 1. yaş gününde doğum yaptığı anları paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bergüzar Korel kızının 1. yaş gününde doğum yaptığı anları paylaştı - Son Dakika
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