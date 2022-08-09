Dünyaca Ünlü İsimden Boğaz Çıkarması! - Son Dakika
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Dünyaca Ünlü İsimden Boğaz Çıkarması!

09.08.2022 17:02
Dünyaca Ünlü İsimden Boğaz Çıkarması!

Bir süre önce İstanbul'a gelen Rus oligark Roman Abramovic, Yeniköy'de iş dünyasıyla buluştu. İşte detaylar...

Yeniköy'deki Azur isimli restorana teknesiyle yanaşan milyarder iş adamı Roman Abramovic, İstanbul'daki dostlarıyla birlikte yemek yedi.

ISTAKOZLU SPAGETTİ SİPARİŞ ETTİ

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ambargo uygulanan oligarklar arasında olan Abramovic, restoranda müdürden yemekler hakkında bilgi aldıktan sonra 'Lobster Spagetti' (ıstakozlu spagetti) siparişi verdi ve mezelerin tadına baktı.

Milyarder iş adamının Türk mezelerine bayıldığı ve mekanın ambiyansını beğendiği öğrenildi.

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Kaynak: Snob Magazin

Roman Abramovic, İstanbul, Yeniköy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca Ünlü İsimden Boğaz Çıkarması! - Son Dakika

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