Dünyaca Ünlü İsimden Boğaz Çıkarması!

Gazeteci Mehmet Üstündağ 'ın haberine göre; Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ambargo uygulanan oligarklar arasında olan Abramovic, restoranda müdürden yemekler hakkında bilgi aldıktan sonra 'Lobster Spagetti' (ıstakozlu spagetti) siparişi verdi ve mezelerin tadına baktı.

Kaynak: Snob Magazin

Roman Abramovic, İstanbul, Yeniköy, Magazin, Son Dakika

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