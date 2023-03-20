Aylar sonra fark edilen detay! Dilan Çiçek Deniz'in Afra Saraçoğlu'nun yanından geçerken Mert Yazıcıoğlu'na attığı bakış gündem oldu

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Aralık ayında 4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile yollarını ayıran Mert Yazıcıoğlu, meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İkili önceki bir birlikte tiyatroya giderek ilişkilerini belgeledi.

MERT'E BAKARAK GÜLÜMSEMİŞ

Bir buçuk aydır sessiz sedasız ilişki yaşayan Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'in eski bir görüntüsü gündeme geldi. Görüntüde bir davete giden Deniz'in Afra Saraçoğlu'nun yanında Mert Yazıcıoğlu'na bakarak gülümsediği görülüyor. Yazıcıoğlu da Deniz'in arkasından bakarak gülümsüyor. İkilinin o dönemki yakınlık dereceleri ise bilinmiyor.

BİRLİKTE TİYATROYA GİTTİLER

2. Sayfa'da yer alan habere göre, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, Yazıcıoğlu ile yakınlaştıklarını kabul ederek birbirlerini tanıma evresinde olduklarını söyledi. Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Okan Bayülgen'in oynadığı "Richard" adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti. İkilinin yan yana olduğu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.