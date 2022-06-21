Bodrum Kaymakamlığından müzik açıklaması - Son Dakika
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Bodrum Kaymakamlığından müzik açıklaması

21.06.2022 18:52
Bodrum Kaymakamlığından müzik açıklaması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kaymakamlık tarafından konser faaliyetinin valilik emri ile saat 01.00'dan önce sonlandırıldığı iddiası üzerine müzik açıklaması yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kaymakamlık tarafından konser faaliyetinin valilik emri ile saat 01.00'dan önce sonlandırıldığı iddiası üzerine müzik açıklaması yapıldı.

Bodrum Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Bodrum ilçemizde bulunan Gümbet Bölgesi Barlar Sokağı'nda konser faaliyetinin valilik emri ile saat 01.00'dan önce sonlandırıldığı iddiası ile ilgili olarak; Bilineceği üzere Bodrum ilçemizde konaklama tesislerinin ve meskenlerinin yoğun olarak bulunduğu Gümbet bölgesinde yaz turizmi ile birlikte 'Gürültü' konusundaki denetimlere ağırlık verilmektedir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 14. Maddesi'nde, 'Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek dışında saat 24.00'den sonra her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar polisçe menolunur. Bu yasağı dinlemeyenler hakkında Ceza Kanununun 546.ncı maddesine göre takibat yapılır' hükmü amirdir. 20.06.2022 günü Bodrum ilçemiz Gümbet Bölgesinde yapılan ses denetimlerinde de açık alanda faaliyette bulunan işletmelerin müzik faaliyetlerini saat 00.00'da sonlandırılması sağlanmıştır. Sosyal medya görüntülerinden de anlaşılacağı üzere konser faaliyetinde bulunan işletmenin yasal mevzuat çerçevesinde açık alanda bulunan faaliyetini sonlandırması istenmiş ve işletme tarafından bu faaliyet kolluk kuvvetlerinin ikazları sonucunda sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(Hamdi Yörür/İHA)

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Kaynak: İHA

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