Slip Mayodan Sonra İskoç Eteği Giydi - Son Dakika
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Slip Mayodan Sonra İskoç Eteği Giydi

30.08.2022 14:41
Slip Mayodan Sonra İskoç Eteği Giydi

Bodrum tatilinde slip mayolu haliyle uzun bir süre sosyal medyada konuşulan Uraz Kaygılaroğlu, şimdi ise İskoçya tatilinde, 'İskoç kilt'iyle poz verdi. Ünlü oyuncu bu fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.

Pis Yedili dizisi ile ekranlardaki asıl çıkışını yakalayan Uraz Kaygılaroğlu, kariyerini hızla yükselterek Sefirin Kızı ve Üç Kuruş dizileriyle hafızalara kazındı.

Dijitalde de boy gösteren yetenekli oyuncu, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri yapımında "Tumtum" karakterine hayat verdi. Oyunculuğu kadar özel hayatı da merak konusu olan Kaygılaroğlu, takipçilerinin radarında..

Bodrum tatilinde slip mayosuyla görüntülenen ve uzunca bir süre sosyal medyada konuşulan ünlü oyuncu, yeni yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

İskoçya'ya giden Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği 'kilt' ismi verilen etekle poz verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaygılaroğlu, fotoğrafların altına "Oğlum Kayseri'ye geldik, bir mantı yemeyeceğiz mi!?" notunu düştü.

YORUMLAR
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Üç Kuruşun başrolü Uraz Kaygılaroğlu etek giydi Üç Kuruşun başrolü Uraz Kaygılaroğlu etek giydi Ayna Karşısında Yılan Dansı Yaptı! Ayna Karşısında Yılan Dansı Yaptı!
Kaynak: Snob Magazin

Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Slip Mayodan Sonra İskoç Eteği Giydi - Son Dakika

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