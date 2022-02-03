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Boğazda Renkli Defile - Son Dakika

Boğazda Renkli Defile

03.02.2022 11:20
Boğazda Renkli Defile

20 yılı aşkın süredir moda sektörünün sevilen isimlerinden biri olan Cengiz Aktürk ilk defilesini geçtiğimiz akşam Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul'da gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en popüler noktalarında mağazalaşan ve yurtdışına da açılan Cengiz Aktürk büyük yankı uyandıran defile öncesinde şunları söyledi: "Türkiye'nin bir markasını daha dünyaya açmış olmaktan mutluyuz. Biz köklü bir markayız. Dünya modasını yakından takip ediyoruz. Koleksiyonumuzu çok başarılı bir tasarımcıya teslim ettik. Çok mutlu ve gururluyuz.'

Tasarımları ile adından sıklıkla söz ettiren tasarımcı Cihan Nacar'ın kreatif direktörlüğünü üstlendiği defilenin açılışını güzelliği ile göz dolduran top model Tülin Şahin yaparken, kapanış izleyicileri kendisine hayran bırakan Çağla Şikel ile oldu.

Birbirinden göz alıcı tasarımları taşıyan isimler arasında Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu da vardı.

Ünlü tasarımcı Cihan Nacar 'Son derece dinamik ve genç olan bu koleksiyonda renkleri ve formları çok özgürce kullandım.

İstanbul'un en özel lokasyonlarında mağazaları bulunan Cengiz Aktürk vitrinlerinde bahar ayında satıa sunulacak koleksiyonumu sizlerin beğenisine sunmak için sabırsızlanıyorum. ' dedi.

Sanat ve cemiyet hayatının tanınmış simaları ile sosyal medyanın güçlü isimlerinin davetli olduğu defile büyük beğeni topladı.

Nurdan Tol-Esra Harmanda

Sanat ve cemiyet hayatının tanınmış simaları ile sosyal medyanın güçlü isimlerinin davetli olduğu defile büyük beğeni topladı. Gelenler arasında Esra Harmanda ve Nurdan Tol'da vardı. Yakında kuracakları şirketle yepyeni bir sektörde iddialı olduklarını söylediler. Cengiz Akturk defilesinde Cihan Nacar'ın davetlisi olarak boy gösterdiler.

Boğazda Renkli Defile
Boğazda Renkli Defile
Boğazda Renkli Defile
Boğazda Renkli Defile
Boğazda Renkli Defile
Boğazda Renkli Defile

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Cengiz Aktürk, Tülin Şahin, İstanbul, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Boğazda Renkli Defile - Son Dakika Magazin


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