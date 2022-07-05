Bomba Aşk İddiası! Sarmaş Dolaş Dans Ettiler - Son Dakika
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Bomba Aşk İddiası! Sarmaş Dolaş Dans Ettiler

05.07.2022 13:00
Bomba Aşk İddiası! Sarmaş Dolaş Dans Ettiler

Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alan Esra Bilgiç hakkında çarpıcı bir aşk iddiası ortaya atıldı. Bilgiç, şarkıcı ve YouTuber Reynmen ile aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...

Aras Bulut İynemli'nin başrolü olduğu ve kadrosunda dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Emma Watson'un da yer alacağı Atatürk dizisine dahil olduğu konuşulan Esra Bilgiç, özel hayatıyla gündeme geldi.

Dizide 'Madam Corinne' rolüne hayat verecek olan güzel oyuncunun Reynmen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

'SARMAŞ DOLAŞ DANS' İDDİASI

Güneş'te yer alan habere göre; Esra Bilgiç, Maximum Uniq'te performans sergileyen DJ Mahmut Orhan'ı dinlemeye gitti. Gecede Bilgiç'in sosyal medya fenomeni Reynmen'le yakınlaştığı öğrenildi. İkili, Orhan'ın çaldığı parçalara sarmaş dolaş dans ederek karşılık verdi.

Gece boyu birlikte eğlenen ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe aldı.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir.

Güzel oyuncu, Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle hayran kitlesini genişletti.

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen kimdir, nereli, gerçek adı ne; Reynmen gerçek adıyla Yusuf Aktaş, 6 Aralık 1995 tarihinde dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Scorp ve YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. Sivaslı olan Yusuf Aktaş'ın babası Azerbaycan göçmenidir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı İlköğretim Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesine geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretimden liseyi tamamlamıştır. Aktaş, tanınmadan önce babasıyla halde meyve sebze ticareti ve pazarcılık yapmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı kazanan Aktaş, daha sonra geçiş yaparak günümüzde Nişantaşı Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır.

Aktaş, Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.

Daha sonra platformunu YouTube'a kaydıran Aktaş, fenomen Berkcan Güven ile #Biziz adında bir şarkı çıkardı. Enes Batur'un "YouTuberların Düşüşü" adlı diss şarkısında kendi isminin geçmesine ithafen "Enes Batur'u aradım" adında bir video çekerek kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Ancak daha sonra bu videoyu kaldırdı.

2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.

Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı. Houze Istanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi ise İstanbul'da bulunmaktadır.

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Kaynak: Snob Magazin

Esra Bilgiç, İstanbul, Türkiye, Reynmen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bomba Aşk İddiası! Sarmaş Dolaş Dans Ettiler - Son Dakika

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