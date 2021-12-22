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Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhteşem lansman - Son Dakika

Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhteşem lansman

22.12.2021 01:11
Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhteşem lansman

Türkçe alternatif rock müziğinin MTV ödüllü öncü grubu maNga, "Antroposen 001" isimli beşinci stüdyo albümlerinin lansman konserinde, Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu. İşte detaylar...

Binlerce kişinin katılımı ile biletlerin tamamen tükendiği konserde sevenlerinin büyük ilgisiyle karşılaşan maNga, olağanüstü performansıyla müzikseverlere çok heyecanlı anlar yaşattı. Konsere günler kala sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hayranlarını heyecanlandıran maNga, Bostancı Gösteri Merkezi lansman konseriyle ilk defa NFT konser bileti satışı yaptı. Bugüne özel olarak sınırlı sayıda satılan 24 adet Golden Circle biletlere sahip olan hayranlar, konser öncesi maNga'nın soundcheck'ini izleyip grup üyeleriyle tanıştı.

Konserin ilk yarısında yeni albümleri Antroposen 001'den ilk kez söyledikleri parçalarla hayranlarını adeta çılgına çeviren maNga, şarkılarını coşkulu kalabalık ile hep bir ağızdan söyledi. Alacaklı Topraklar, Habil ve Kabil, Batan Dünyanın Malları ve Şimdi Göğe Dolduk gibi yeni albüm şarkılarıyla büyük beğeni toplayan maNga, sözleri grubun solisti Ferman Akgül'ün büyük dedesi Aziz Üstün'e ait olan El Aman şarkısı ile de sevenlerinden dakikalarca alkış aldı.

Repertuvarının devamında Işıkları Söndürseler Bile, Hint Kumaşı, Bitti Rüya, Cevapsız Sorular ve Dursun Zaman gibi hit olan şarkılarına da yer veren maNga, konseri boyunca sergilediği etkileyici sahnesiyle unutulmaz dakikalara imza attı. Konsere özel olarak hazırlanan sahne koreografisi ile Antroposen 001 albümünün tüm çarpıcı detaylarını görkemli bir gösteriye çeviren maNga, insanlığın günümüzde geldiği noktayı kendi yarattığı figürlerle gözler önüne serdi.

Konserin sonuna gelindiğinde hayranlarının yoğun isteği üzerine sahneye geri dönerek bis yapan maNga, yeni albümleri Antroposen 001'i konser sonrası dinleyicileri ile pasta keserek kutladı.

maNgamusic çatısı altında yayınlanan ilk bağımsız albüm özelliği taşıyan Antroposen 001 ile yeni bir dönemin kapılarını aralayan maNga, albümlerinin tanıtımı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında verecekleri konserlerle devam edecek.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhteşem lansman
Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhteşem lansman
Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhteşem lansman
Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhteşem lansman
Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhteşem lansman

Bostancı Gösteri Merkezi, Konser, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhteşem lansman - Son Dakika Magazin


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