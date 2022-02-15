Üye Girişi
Buca'da Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı rüzgarı - Son Dakika

Buca'da Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı rüzgarı

15.02.2022 09:51
Buca'da Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı rüzgarı

İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu'nun temel atma töreni, şarkıcı Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı'nın verdiği muhteşem konserle taçlandı.

İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu'nun temel atma töreni, şarkıcı Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı'nın verdiği muhteşem konserle taçlandı. Soğuğa rağmen binlerce İzmirli tören alanını terk etmedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bugün bizim bayramımızdı. Güzel İzmir'in güzel insanları, hepinizi çok seviyorum. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılan Buca Metrosu'nun temel atma töreni, şölen havasında geçti. Dövizleri, pankartları ve sloganlarıyla tören alanını hıncahınç dolduran on binlerce İzmirli, tören sonunda Anıl Piyancı ve Zeynep Bastık'ın şarkılarıyla coştu. Temel atma töreninin ardından önce rap sanatçısı Anıl Piyancı sonra da Zeynep Bastık sahne aldı. Bastık, büyüdüğü şehirde konser vermenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok mutluyum. Harika bir kalabalık var. Çok güzel bir şey için buradayız" dedi. 14 Şubat'ın Sevgililer Günü olduğunu da hatırlatan Bastık, "Bugün Sevgililer Günü ama bence birbirini sevenler için her gün Sevgililer Günü. Buca Metrosu'nun temelinin atılması, Sevgililer Günü'nden daha anlamlı benim için" diye konuştu. Bastık'ın seslendirdiği ilk üç şarkının ardından sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zeynep Bastık'a çiçek verdi.

Soğuk havaya rağmen tören alanını terk etmeyen binlerce İzmirli, şarkılarını Bastık'la beraber söyledi. - İZMİR

Buca'da Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı rüzgarı
Buca'da Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı rüzgarı
Buca'da Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı rüzgarı
Buca'da Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı rüzgarı
Buca'da Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı rüzgarı

YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, Zeynep Bastık, Anıl Piyancı, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Buca'da Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı rüzgarı - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
09:59 Teknik lise maske üreterek 2 yılda 7 milyon lira ciro yaptılar!
09:58 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki partisinin oy oranını açıkladı: Yeniden çıkarız diye ümit ediyorum
09:54 Gençlerin yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor
09:40 Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma
09:38 Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
09:17 Yurttaşlar illallah demişti! Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
09:17 Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler?
09:11 Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum
08:48 Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:04:24. #1.11#
SON DAKİKA: Buca'da Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı rüzgarı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement