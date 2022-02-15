Buca'da Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı rüzgarı

İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu'nun temel atma töreni, şarkıcı Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı'nın verdiği muhteşem konserle taçlandı. Soğuğa rağmen binlerce İzmirli tören alanını terk etmedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bugün bizim bayramımızdı. Güzel İzmir'in güzel insanları, hepinizi çok seviyorum. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılan Buca Metrosu'nun temel atma töreni, şölen havasında geçti. Dövizleri, pankartları ve sloganlarıyla tören alanını hıncahınç dolduran on binlerce İzmirli, tören sonunda Anıl Piyancı ve Zeynep Bastık'ın şarkılarıyla coştu. Temel atma töreninin ardından önce rap sanatçısı Anıl Piyancı sonra da Zeynep Bastık sahne aldı. Bastık, büyüdüğü şehirde konser vermenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok mutluyum. Harika bir kalabalık var. Çok güzel bir şey için buradayız" dedi. 14 Şubat'ın Sevgililer Günü olduğunu da hatırlatan Bastık, "Bugün Sevgililer Günü ama bence birbirini sevenler için her gün Sevgililer Günü. Buca Metrosu'nun temelinin atılması, Sevgililer Günü'nden daha anlamlı benim için" diye konuştu. Bastık'ın seslendirdiği ilk üç şarkının ardından sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zeynep Bastık'a çiçek verdi.

Soğuk havaya rağmen tören alanını terk etmeyen binlerce İzmirli, şarkılarını Bastık'la beraber söyledi. - İZMİR