Burcu Esmersoy, giydiği bikinilerle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi - Son Dakika
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Burcu Esmersoy, giydiği bikinilerle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi

17.05.2022 13:28

Sunucu Burcu Esmersoy, renk renk bikinileri giyerek çektiği video ile kusursuz fiziğini gözler önüne serdi. 45 yaşındaki Esmersoy'un paylaşımına çok sayıda beğeni yağdı.

Şimdilerde kendisinden 15 yaş küçük olan Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığı yapan güzel sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ekranlara ara vererek Instagram'da içerik üretmeye başlayan Esmersoy, son videosunda renk renk bikinileriyle adeta şov yaptı.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 4 milyon takipçisi bulunan Burcu Esmersoy, renk renk bikinilerini peş peşe giyerek podyumda yürür gibi video çekti. Esmersoy, videosunu da "Rüyalar aleminde yaşamak yani gerçekten" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Düzenli spor ve beslenme ile kusursuz fiziğe ulaşan ünlü isim, adeta genç kızlara taş çıkarttı. Esmersoy'un kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videosuna alev ve kırmızı kalp emojileri yağdı.

45'lik Burcu Esmersoy, renkli bikinileriyle adeta şov yaptı
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