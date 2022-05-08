Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra Erten karakteriyle milyonlarca hayranının kalbine girmeyi başaran oyuncu Burcu Özberk, havalar henüz tam ısınmamasına rağmen yazı erkenden getirdi.
Özberk, sosyal medya hesabından peş peşe bikinili ve yaz kıyafetleriyle paylaşımda bulunuyor. Özberk'in bu paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alıyor.
Özberk, kısa süre önce Instagram hesabından yeni bir poz paylaştı. Özberk'in yeni pozu da hayranlarından tam not aldı.
İşte Burcu Özberk'in paylaştığı fotoğraflar:
Son Dakika › Magazin › Burcu Özberk tatil fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika