Burcu Özberk tatil fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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Burcu Özberk tatil fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu

08.05.2022 21:46

Güzel oyuncu Burcu Özberk, dizisinin final yapmasının ardından dinlenmeye karar verdi. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncu, paylaştığı bikinili pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra Erten karakteriyle milyonlarca hayranının kalbine girmeyi başaran oyuncu Burcu Özberk, havalar henüz tam ısınmamasına rağmen yazı erkenden getirdi.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Özberk, sosyal medya hesabından peş peşe bikinili ve yaz kıyafetleriyle paylaşımda bulunuyor. Özberk'in bu paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alıyor.

SON POZU DA ÇOK BEĞENİLDİ

Özberk, kısa süre önce Instagram hesabından yeni bir poz paylaştı. Özberk'in yeni pozu da hayranlarından tam not aldı.

İşte Burcu Özberk'in paylaştığı fotoğraflar:

Yaza herkesten önce girdi! Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten peş peşe nefes kesen bikinili pozlar
Yaza herkesten önce girdi! Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten peş peşe nefes kesen bikinili pozlar
Yaza herkesten önce girdi! Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten peş peşe nefes kesen bikinili pozlar
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Son Dakika Magazin Burcu Özberk tatil fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika


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