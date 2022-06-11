Bursa'da Hakan Altun özlemi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Hakan Altun özlemi

11.06.2022 09:57
Bursa'da Hakan Altun özlemi

Söylediği şarkılarla kalplere dokunmayı başaran başarılı şarkıcı Hakan Altun, Bursa'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Söylediği şarkılarla kalplere dokunmayı başaran başarılı şarkıcı Hakan Altun, Bursa'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Altun, kendisine sevgi selinde bulunan hayranlarına teşekkür ederek, hem hüzünlendirdi hem de coşturdu.

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Hakan Altun, Bursalı sevenleriyle buluştu. 'Bir Telefon' adlı klasikleşen şarkısıyla dinleyenlerini selamlayan Altun, 2 saat sahnede kaldı. Mekanı tamamen dolduran yaklaşık 1500 kişiye birbirinden farklı şarkılarını seslendiren Altun, konserin son bölümlerine doğru enerjiyi artırdı. Hareketli şarkılarda kendinden geçen Altun, solisti Funda Gürses ile birlikte sahnede halay çekti.

'Sen de Ağla' ve 'Teklif Ediyorum' şarkılarını da seslendiren Altun, kendisini dinlemeye gelen Bursalılara teşekkür etti. Altun'un söylediği aşk şarkılarıyla hüzünlenen hayranları, ardından hareketli parçalarla doyasıya eğlendi. Sahnede orkestrası ile birlikte kaşık havası da oynayan Hakan Altun, "Bu geceki performansımızı bizi ilk defa dinleyemeye gelen arkadaşlarımıza ithaf ediyoruz" dedi.

Hakan Altun müzisyenleri onore etmeyi unutmadı. Altun; " Türkiye'de herkes şarkı söyleyebilir, Türkiye'de herkes alkışlayabilir ama herkes enstrüman çalamaz arkadaşlar. Onlar benim ailemden daha çok gördüğüm insanlar" diye konuştu. - BURSA

Bursa'da Hakan Altun özlemi
Bursa'da Hakan Altun özlemi
Bursa'da Hakan Altun özlemi
Bursa'da Hakan Altun özlemi
Bursa'da Hakan Altun özlemi

YORUMLAR
500
KVKK'den Farkındalık ve Bilgilendirme Toplantısı KVKK'den Farkındalık ve Bilgilendirme Toplantısı BAKUT'un iaşesi Yankı Yemek'ten BAKUT'un iaşesi Yankı Yemek'ten
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Hakan Altun, Türkiye, Bursa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bursa'da Hakan Altun özlemi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 10:03:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Hakan Altun özlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement