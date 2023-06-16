Camdaki Kız dizisi final yaptı, başrol oyuncularının paylaşımları duygulandırdı

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Tuğrul Tülek, Nihal Menzil, Hamza Yazıcı, Tamer Levent ve Engin Şenkan'ın başrolü paylaştığı Camdaki Kız dizisi, dün akşam yayınlanan 82. bölümle ekran macerasını sonlandırdı. 2,5 senedir yayınlanan dizinin finalinde ise hem güldüren hem de duygulandıran sahneler yaşandı.

HAYRİ ÖLDÜ

Hayri'nin boşanma oyununa inanmayan Laz Kızı, avukat arkadaşından yardım istedi. Kandırıldığını öğrenen Laz Kızı, Hayri'yi kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Sevdiği adamı gözünü kırpmadan öldüren Laz Kızı, emniyete giderek teslim oldu. Hayri'nin ölüm haberini alan Sedat ise tüm cenaze işlemleriyle ilgilenmesi için Tako'yu görevlendirdi. Sedat'ın bu ince düşüncesi ise babasından tam not aldı.

SEDAT VE NALAN BARIŞTI

Dizide 1 sene sonra Türkan, kızlarını da yanına alarak Nalan ve Hafiş'in yanına taşındı. Babasının izinden giden Nalan, 'Merhem' adını verdiği ilk sergisini açtı. Doğum gününü kutlamak için Nalan'ı yemeğe çıkaran Sedat, ondan bir şans daha istedi. Nalan da Sedat'ın teklifini kabul etti.

NALAN ANNE OLDU

Bir zaman atlamasının daha yaşandığı Camdaki Kız'da Nalan, boşanarak ayrıldığı Koroğlu konağına bu sefer Sedat ile ikinci kez evlenmiş ve ilk çocuğunu kucağına almış bir anne olarak geri döndü.