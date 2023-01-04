Enis Arıkan 40încı yaşını kutladı, Camdaki Kız ekibi onlarca altın taktı - Son Dakika
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Enis Arıkan 40încı yaşını kutladı, Camdaki Kız ekibi onlarca altın taktı

04.01.2023 11:19

Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Enis Arıkan, 40'ıncı yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Camdaki Kız dizisinin oyuncuları ise Arıkan'a onlarca altın taktı. Arıkan'a yaptırılan nazar boncuklu pasta da dikkatlerden kaçmadı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterini oynayan sevilen oyuncu Enis Arıkan, dün akşam düzenlenen görkemli partiyle 40. yaşını kutladı. Ünlü isimler, Arıkan'ın bir mekanda yapılan doğum günü partisine akın etti.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI ONLARCA ALTIN TAKTI

Sosyal medya hesabından yaptığı nazar temalı paylaşımlarla herkesi güldüren Arıkan'ın pastası da dikkatler kaçmadı. Arıkan için nazar boncuklu özel bir pasta yaptırıldı. Doğum gününde hediyeleri kabul eden başarılı oyuncuya en yaratıcı hediye ise Camdaki Kız oyuncularından geldi. Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut, Tamer Yiğit, Tuğrul Tülek, Hamza Yazıcı ve Feri Baycu Güler'in katıldığı partide oyuncular Arıkan'a beyaz kurdeleye taktıkları onlara altın hediye etti.

Enis Arıkan 40încı yaşını kutladı, Camdaki Kız ekibi onlarca altın taktı

ENİS ARIKAN: HANİ BİZİM BU KADAR BÜTÇEMİZ YOKTU

Altınlar karşısında ağzı açık kalan Enis Arıkan "Arkadaşlar bir dakika. Hani bizim bu kadar bütçemiz yoktur. Nur (Sürer) abla sen diziden ayrıldın" dedi. Eve gidince altınları sayacağını söyleyen Arıkan, "Gerçek mi dimi bunlar" derken yakın arkadaşı Ezgi Mola da altını ısırarak sahte olup olmadığını kontrol etti. Arıkan, partinin ilerleyen dakikalarında başta Camdaki Kız ekibi olmak üzerine Çağla Şıkel, Ezgi Mola, Aslı Kızmaz gibi birçok ünlü isimle eğlendi.

Enis Arıkan 40încı yaşını kutladı, Camdaki Kız ekibi onlarca altın taktı
Enis Arıkan 40încı yaşını kutladı, Camdaki Kız ekibi onlarca altın taktı
Enis Arıkan 40încı yaşını kutladı, Camdaki Kız ekibi onlarca altın taktı
Enis Arıkan 40încı yaşını kutladı, Camdaki Kız ekibi onlarca altın taktı
Enis Arıkan 40încı yaşını kutladı, Camdaki Kız ekibi onlarca altın taktı
Enis Arıkan 40încı yaşını kutladı, Camdaki Kız ekibi onlarca altın taktı
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Son Dakika Magazin Enis Arıkan 40încı yaşını kutladı, Camdaki Kız ekibi onlarca altın taktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enis Arıkan 40încı yaşını kutladı, Camdaki Kız ekibi onlarca altın taktı - Son Dakika
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