Çamlık'ta Sefo rüzgârı - Son Dakika
Üye Girişi

Çamlık'ta Sefo rüzgârı

23.05.2022 00:57
Çamlık'ta Sefo rüzgârı

Çamlık'ta, Sefo rüzgarı esti.

Çamlık'ta, Sefo rüzgarı esti. Gençlere festival havasında bir Gençlik Haftası yaşatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi konserlerine, büyük ilgi sürüyor. Gençler, son yılların en sevilen şarkıcılarından Sefo konserinde gönüllerince eğlendi. On binlerce genç, tek bir ağızdan Sefo'ya eşlik ederek en sevilen parçalarını seslendirdi.

Bölgenin en büyük Millet Kütüphanesi ile Türkiye'nin en büyük Espor sahnesine sahip olan Türkiye'nin en büyük ve en donamlı Dijital Gençlik Merkezi'ni bünyesinde barındıran Çamlık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yatırımlarıyla gençlerin popüler adreslerinden biri haline geldi. Göreve geldiği günden bu yana gençlere yönelik yatırım ve projelere ağırlık vererek Balıkesir'i, genç dostu bir şehir haline getirme konusunda önemli adımlar atan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gençlik Haftası dolayısıyla gençleri en sevdikleri sanatçıların konserinde buluşturuyor. 19 Mayıs'tan itibaren 4 gün boyunca her gün gençlerin en sevdiği sanatçıları ağırlayan Çamlık'ta, Sefo rüzgarı esti. Son yıllarda popülerliği gitgide artan, gençlerin ilgiyle takip ettiği ve şarkıları dinlenme rekorları kıran Sefo, gençlere mükemmel bir konser yaşattı. On binlerce genç, tek bir ağızdan Sefo'ya eşlik ederek en sevilen parçalarını seslendirdi. Konsere yoğun ilgi gösteren gençler, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserleri çok beğendiklerini belirtti. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Tırmanış Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor Tırmanış Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor Ankara'da Gençlik Haftası Kutlamaları Devam Ediyor Ankara'da Gençlik Haftası Kutlamaları Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Haftası, Balıkesir, gençlik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çamlık'ta Sefo rüzgârı - Son Dakika


Son Dakika
00:41 Getafe'de forma giyen Enes Ünal bu sezon attığı 16 golle kulüp rekoru kırdı
00:40 Kene, Sivas'ın ardından Malatya'da da can aldı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
00:34 Süper Lig'de sezonun gol kralı Umut Bozok oldu! Maç kaçırmadan sezonu tamamladı
23:39 Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama
23:06 Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı
23:04 Koronavirüste 22 Mayıs tablosu: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti
23:02 Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak
23:00 Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
21:25 CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 01:11:49. #1.11#
SON DAKİKA: Çamlık'ta Sefo rüzgârı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement