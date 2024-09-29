Cansu Taşkın'dan eski aşkı Yılmaz Erdoğan'a üstü kapalı gönderme - Son Dakika
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Cansu Taşkın'dan eski aşkı Yılmaz Erdoğan'a üstü kapalı gönderme

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Yılmaz Erdoğan'la yaşadığı sürpriz aşkla adından söz ettiren model Cansu Taşkın, "İki bekar insan birlikte ise elinden tutup çıkıp sahiplenmeli" sözleriyle eski aşkına üstü kapalı bir mesaj gönderdi. Taşkın ve Erdoğan'ın aşkını Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun yayınladığı fotoğraflarla duyurmuş ve bu olay gündemden uzun süre düşmemişti. Yılmaz Erdoğan ise Cansu Taşkın ile yaşadığı aşkı yalanlamasa da "Bu konunun kapatılmasını rica ediyorum" diyerek tepki göstermişti.

29.09.2024 14:51
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Manken Cansu Taşkın, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Yılmaz Erdoğan ile ilişki yaşadığını doğrulayarak, "Haberler doğru. Özel hayatımı konuşmadım ve konuşmamaya devam edeceğim. Biz kötü bir şey yapmadık, bu çok normal değil mi?" demişti. Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun ise Instagram üzerinden ablası ve Erdoğan'ın fotoğraflarını paylaşarak, çiftin samimi anlarını yayınladı. Paylaşılan bir videoda Erdoğan'ın Taşkın'ı öptüğü görüldü.

Cansu Taşkın'dan eski aşkı Yılmaz Erdoğan'a üstü kapalı gönderme

"BU KONUNUN KAPANMASINI RİCA EDİYORUM"

Yılmaz Erdoğan, hakkında dava açacağı iddialarına yanıt vererek, "Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum," açıklamasında bulunmuştu.

Cansu Taşkın'dan eski aşkı Yılmaz Erdoğan'a üstü kapalı gönderme

"İKİ GÜNLÜK İLİŞKİ" ÇIKIŞI

Cansu Taşkın ise ilişkisinin "iki günlük" gibi gösterilmesine tepki göstererek, "Özel hayatımı kendime saklıyorum. Saygı gösterilmesi lazım. İki günlük ilişki denildiği için bunu yalanladım. Dava söz konusu olamaz, bir ilişki yaşandı," demişti.

Cansu Taşkın'dan eski aşkı Yılmaz Erdoğan'a üstü kapalı gönderme

YILMAZ ERDOĞAN'A GÖNDERMEDE BULUNDU

Son olarak Cansu Taşkın verdiği röportajdaYılmaz Erdoğan'a göndermede bulunarak, "İki bekar insan birlikteyse, elinden tutup çıkıp sahiplenmeli," diyerek üstü kapalı bir mesaj verdi. Ayrıca, Cansu Taşkın, İnci Taneleri dizisinin senaryosunu ilk okuyanlardan biri olduğunu da dile getirerek "Aşk zaman alan, ummadığın anda gelen bir şey. Şu an hayatımda kimse yok. Ben o aşk kapılarını kapattım" dedi.

Cansu Taşkın\'dan eski aşkı Yılmaz Erdoğan\'a üstü kapalı gönderme

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Son Dakika Magazin Cansu Taşkın'dan eski aşkı Yılmaz Erdoğan'a üstü kapalı gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • sudem meliss:
    Paralı askerlik bitmiştir 57 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Ben çaksam brazda keşke 20 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    salatalik kaç para idi unuttum pazarcı bey 20 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    kars kaşarı 8 9 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş:
    neresi üstü kapalı doğrudan söylemişya 11 0 Yanıtla
  • Sergen Kapalı:
    mecliste hersey tartışılıyor,bu konuda önemlidir 6 0 Yanıtla
  • M.İPEKÇİ null:
    ERİYEN PEYNİR 3 0 Yanıtla
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