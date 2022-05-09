Cem Belevi tarafından ikinci kez aldatılan İrem Derici'den zehir zemberek sözler: Saltanat sona erdi sefil popçu - Son Dakika
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Cem Belevi tarafından ikinci kez aldatılan İrem Derici'den zehir zemberek sözler: Saltanat sona erdi sefil popçu

09.05.2022 08:00

İhanet nedeniyle ayrılan ve ilişkilerine ikinci bir şans veren İrem Derici ve Cem Belevi cephesinde yeni bir gelişme yaşadı. Cem Belevi'nin ünlü şarkıcı İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı. Derici, sosyal medya hesabından Belevi'yi hedef alarak "Saltanat sona erdi sefil popçu" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici, bir süredir meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda Belevi'nin ihanetine uğrayan ancak kısa sürede affederek ilişkisine devam eden Derici, aradığı mutluluğu yine bulamadı.

"ÇEYREK POPÇU, SEFİL HAYATINDA KONSER DİLEN"

İlişkileri bir dargın bir barışık giden çiftin yine ihanet sebebiyle ayrıldılar. Yaşanan gelişme ile ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı. İrem Derici basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından zehir zemberek açıklamalar yaptı. Belevi'ye gönderme yapan Derici, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler." Derici'nin paylaşımının ardından Belevi'den herhangi bir açıklama gelmedi.

İrem Derici, ihanet yüzünden ayrıldığı Cem Belevi'ye öfke kustu: Çeyrek popçu, sefil hayatında konser dilen
İrem Derici, ihanet yüzünden ayrıldığı Cem Belevi'ye öfke kustu: Çeyrek popçu, sefil hayatında konser dilen
İrem Derici, ihanet yüzünden ayrıldığı Cem Belevi'ye öfke kustu: Çeyrek popçu, sefil hayatında konser dilen
İrem Derici, ihanet yüzünden ayrıldığı Cem Belevi'ye öfke kustu: Çeyrek popçu, sefil hayatında konser dilen
İrem Derici, ihanet yüzünden ayrıldığı Cem Belevi'ye öfke kustu: Çeyrek popçu, sefil hayatında konser dilen
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Son Dakika Magazin Cem Belevi tarafından ikinci kez aldatılan İrem Derici'den zehir zemberek sözler: Saltanat sona erdi sefil popçu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Belevi tarafından ikinci kez aldatılan İrem Derici'den zehir zemberek sözler: Saltanat sona erdi sefil popçu - Son Dakika
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