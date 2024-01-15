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Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı - Son Dakika
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Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin en yüksek biletinin 4 bin TL satılması tepki çekince Tuğba Ekinci'den destek gecikmedi. Ekinci, Ebru Gündeş'i dinlemenin 20 bin TL olduğuna dikkat çekerek ''Cem Yılmaz'ın gösteri bileti en az 10 bin TL olmalı'' dedi.

Cem Yılmaz\'ın 4 bin TL\'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
15.01.2024 - 13:31,  Güncelleme: 13:52
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Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra "CMXXIV" adlı gösterisiyle sahnelere dönüyor. Yılmaz'ın gösteri biletleri ise 495 TL ile 4.400 TL arasında satışa çıkarıldı ve dakikalar içinde tükendi. Birçok kullanıcı bilet fiyatlarının pahalılığına isyan ederken Tuğba Ekinci de "En az 10 bin TL olmalı" diyerek komedyene destek oldu.

CEM YILMAZ İLE EBRU GÜNDEŞ'İ KIYASLADI

Cem Yılmaz'ın gösteri bilet fiyatlarını Ebru Gündeş'in konser bilet ücretiyle kıyaslayan Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ebru Gündeşi dinlemeye kişi başı 20 bin veriliyor da, Cem Yılmaz'a niye kişi başı 4 bin mevzu oluyor? En az 10 bin olmalı" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı

BİLETLER TÜKENDİ

Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı yeni gösterisi 7 Şubat'tan itibaren Zorlu PSM'de seyircilerle buluşacak. Ünlü ismin biletleri 495 TL'den satışa çıktı. Gösteriyi VIP kısımdan izlemenin maliyeti ise tamı tamına 4 bin 400 TL. Instagram hesabından şubat ve mart ayı için gösteri afişlerini paylaşan Yılmaz, biletlerin dakikalar içinde tükendiğini söyledi.

Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
YORUMLAR (1)
  • İsmail Eker: Fingirdemek için sinyali veriyorsun ceme Yanıtla 16 3

Tuğba Ekinci, Ebru Gündeş, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı - Son Dakika
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