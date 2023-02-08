Cem Yılmaz... SOSYAL MEDYA KISITLAMASINA TEPKİ! - Son Dakika
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Cem Yılmaz... SOSYAL MEDYA KISITLAMASINA TEPKİ!

08.02.2023 19:23
Cem Yılmaz... SOSYAL MEDYA KISITLAMASINA TEPKİ!

Cem Yılmaz, deprem felaketi sonrası yardım çığlıklarının duyulmasına aracılık eden Twitter'a yönelik uygulanan 'yavaşlatma' uygulamasına tepki gösterdi. Yılmaz, "Hayat kurtarılması için faydası olabilecekken Twitter'a kısıtlama gelmesinin var mı bir açıklaması?" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası, enkaz altındaki yakınlarına ulaşmaya çalışan yurttaşların haberleşme kaynağı olan Twitter'a akşam saatlerinde erişim sorunu yaşanmaya başladı.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, binlerce kullanıcı Twitter'a giremediğini ve ancak VPN ile giriş yapabildiğini belirtiyor.

CEM YILMAZ: BÖYLE BİR ZAMANDA PES!

Sosyal medyadaki yavaşlık sürerken; ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan da yaşananlara tepki geldi.

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Twitter'ın kısıtlandığı iddialarının ardından bir paylaşım yapan Yılmaz, "Hayat kurtarılması için faydası olabilecekken Twitter'a kısıtlama gelmesinin var mı bir açıklaması?

3 gündür bir sürü faydası aşikarken. Böyle bir zamanda ? Pes" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik
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Kahramanmaraş, Cem Yılmaz, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz... SOSYAL MEDYA KISITLAMASINA TEPKİ! - Son Dakika

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