CHP'den adaylık teklifi aldı mı? Şarkıcı Gülşen sessizliğini bozdu: Siyaset düşünmüyorum - Son Dakika
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CHP'den adaylık teklifi aldı mı? Şarkıcı Gülşen sessizliğini bozdu: Siyaset düşünmüyorum

30.03.2023 15:50

Cezaevinden tahliye olmasının ardından İspanya'daki oğlunun yanında yaşamaya başlayan Gülşen'e CHP'den milletvekili adaylığı teklifi yapıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcının avukatı, "Gülşen siyaseti düşünmüyor. Seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek" şeklinde konuştu.

İmam hatiplilere yönelik söylediklerinden dolayı hapis yapan şarkıcı Gülşen, tahliye olduktan sonra İspanya'daki oğlu Azur'un yanına gitti. Zaman zaman sahne alan şarkıcıya CHP'den milletvekili adaylığı teklifi götürüldüğü iddia edildi. Şarkıcının avukatından iddiaya cevap gecikmedi.

"SEÇİM SONUCUNA GÖRE ÜLKEYE GELECEK"

Sosyal medyada gündeme gelen açıklamada Gülşen'in avukatı, "Gülşen siyaseti düşünmüyor ve yerinin meclis değil sahne olduğunun altını çiziyor. Sanatçı seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek" ifadelerine yer verildi. Gülşen'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

CHP'den adaylık teklifi mi aldı? Gülşen cephesinden beklenen açıklama geldi: Siyaset düşünmüyor
YORUMLAR (1)
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Gülşen, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin CHP'den adaylık teklifi aldı mı? Şarkıcı Gülşen sessizliğini bozdu: Siyaset düşünmüyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'den adaylık teklifi aldı mı? Şarkıcı Gülşen sessizliğini bozdu: Siyaset düşünmüyorum - Son Dakika
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