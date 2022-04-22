Cinsel İçerikli Mesaj Şoku! İfşa Oldu - Son Dakika
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Cinsel İçerikli Mesaj Şoku! İfşa Oldu

22.04.2022 13:32
Cinsel İçerikli Mesaj Şoku! İfşa Oldu

Ünlü model Şevval Şahin, 1.5 yıldır birlikte olduğu Yiğit Marcus Aral'dan geçtiğimiz yıl ayrılmıştı. İddiaya göre; Daha önce eski sevgilisine 'eskort' göndermesi yapan Aral şimdi de genç mankenin telefonunu hack'ledi ve telefondaki kayıtlı kişilere cinsel içerikli mesajlar attı. İşte detaylar...

Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz yıl birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı ve ayrıldıklarını açıkladı.

"ARKADAŞ OLARAK KALMAYA KARAR VERDİK"

Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Şevval Şahin, "Genelde böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım. Bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum.

Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir süredir gündemde olmayan Şevval Şahin-Yiğit Marcus Aral ikilisi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

'CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATTI' İDDİASI

İddiaya göre Yiğit Marcus Aral eski sevgilisinin ABD'de kullandığı cep telefonu hattını hack'ledi. Takvim'in haberine göre; Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'in tanıdıklarına son derece çirkin ve hatta cinsel içerikli mesajlar attı.

"MESAJLARA İTİBAR ETMEYİN"

Bunu öğrenen güzel model ise dün "Amerika hattımdan gelen mesajlara itibar etmeyin. Telefonum hack'lendi" açıklaması yapmak zorunda kaldı.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünde eğitim görüyor. 2018 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen Şahin'in estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılmıştı.

ŞEVVAL ŞAHİN SEVGİLİSİ KİM?

Şevval Şahin, uzun süre Yiğit Marcus Aral ile birliktelik yaşadı. Çift, geçtiğimiz yıl ayrıldı. Şevval Şahin'in bir süredir sevgilisi bulunmuyor.

YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?

Aral, 20 Kasım 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yaşamını 2010 yılından itibaren ABD'de sürdüren Yiğit Marcus Aral'ın asıl mesleği yazılım mühendisliğidir. İstanbul'da 3 yıl modellik ajansında çalıştı. Eğitimini University of Miami'de tamamladı ve 2018'de Survivor'a gönüllüler takımıyla katıldı.

Annesi Nevin Aral, İstek Vakfı'nda eğitmenlik yapan Marcus Aral, model Adriana Lima ile arkadaşlığı ile de dikkat çekmişti. 2018 Türkiye Güzellik Kraliçesi Şevval Şahin ile birliktelik yaşadı. Çift kısa süre önce ayrıldıklarını duyurmuştu. Yiğit Marcus Aral 1.82 metre boyunda, 78 kilo ve akrep burcudur.

Cinsel İçerikli Mesaj Şoku! İfşa Oldu
Cinsel İçerikli Mesaj Şoku! İfşa Oldu
Cinsel İçerikli Mesaj Şoku! İfşa Oldu

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Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin, İstanbul, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Cinsel İçerikli Mesaj Şoku! İfşa Oldu - Son Dakika


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