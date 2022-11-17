"Çaycı Hüseyin" karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman dizisine katıldı - Son Dakika
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"Çaycı Hüseyin" karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman dizisine katıldı

17.11.2022 20:05

"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı "Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanınan Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman'a dizisinin kadrosuna katıldı.

Televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol ekranlara geri dönüyor. Sosyal medyada sürekli yalan ölüm haberleriyle gündeme gelen Özmol'un yeni adresi belli oldu.

KURULUŞ OSMAN'A KATILDI

Alpaslan Özmol, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman ekibine dahil oldu. Özmol reyting rekorları kıran dize Gürbüz Alp karakterini canlandıracak.

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol Kuruluş Osman'a katıldı

ALPASLAN ÖZMOL KİMDİR?

Alpaslan Özmol, 27 Şubat 1976 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde doğmuştur. Ortaokulda yaşadığı zorluklardan dolayı okulu bırakmak zorunda kalmıştır. Turizm sektöründe belirli bir süre çalıştıktan sonra çevresi sayesinde 1993 yılında Bursa Devlet Tiyatrosuna katılmıştır. 11 adet oyunda rol almıştır. 1999 yılında yayımlanmaya başlayan Ayrılsakta Beraberiz dizisi ile TV dizi hayatına başlamıştır. Alpaslan Özmol, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Alpaslan Özmol, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizide uzun yıllar boyunca canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteri ile tanınmıştır. "Çaylarrrrrrr" repliği hafızalara kazınmıştır. Alpaslan Özmol hiç evlenmemiştir.

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Çocuklar Duymasın, Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman dizisine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Çaycı Hüseyin" karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman dizisine katıldı - Son Dakika
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