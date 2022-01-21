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Çocukluğundan gelen modacı hayalini gerçekleştiren Cafer Andıç, şimdilerde ünlüleri giydiriyor - Son Dakika

Çocukluğundan gelen modacı hayalini gerçekleştiren Cafer Andıç, şimdilerde ünlüleri giydiriyor

21.01.2022 12:02
Çocukluğundan gelen modacı hayalini gerçekleştiren Cafer Andıç, şimdilerde ünlüleri giydiriyor

Ünlülerin göz bebeği haline gelen ve çocukluk hayali ile modacı olan Kumaşçı Cafer Andıç, İstanbul'un en işlek ve modern yerlerindeki mağazalarıyla sektöre renk katmaya devam ediyor.

Ünlülerin göz bebeği haline gelen ve çocukluk hayali ile modacı olan Kumaşçı Cafer Andıç, İstanbul'un en işlek ve modern yerlerindeki mağazalarıyla sektöre renk katmaya devam ediyor.

Çocukluk hayaliyle modacı olan ve ünlülerin göz bebeği haline gelen tekstil sektörünün Kumaşçı Cafer lakaplı Cafer Andıç, Türkiye'ye renk katmaya devam ediyor. İstanbul Arnavutköy'de ilk mağazasıyla başlayan Andıç, Nişantaşı, Laleli ve Göktürk'te yeni şubeleriyle sektöre yön veriyor. Daha çok kumaş sektöründe payet ve krep sektöründe öncü olan fantezi kumaş dendiğinde ilk akla gelen kişilerden biri olduğunu ve birçok ünlü ile çalıştığını söyleyen Andıç, başarılarına başarı katmaya devam ettiğini vurguladı. Andıç, "Modaya olan ilgim küçüklükten beri vardı aslında. Moda dünyası bana hep cazibeli ve ışıltılı geliyordu. Bugün bu ışıltılı dünyanın içerisinde olduğum için de çok mutluyum. İnsanları giydirmek onların zevklerine hitap edebilmek beni inanılmaz mutlu ediyor. İşimi çok severek yaptığım için de bugün en gözde modacılar arasında parmak ile gösterilmekteyim. ve birçok ünlü isimleri ben giydiriyorum. Modada trendi yakalamak çok önemli. Ben daima en trendi yakalayan biri oldum. Fantezi kumaş denildi mi ilk akla gelenlerdenim. İnsanların ne istediklerini iyi bilmek gerek. Ben bunu çok iyi hissediyorum. Onun için daima en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyorum. Ben ödül törenlerini ve alınan ödülleri çok önemsiyorum. Çünkü yaptığın işlerin değerini bilen onları onları bir podyum edasıyla sergilendiğini gösterir ödül törenleri. Ne iş yaparsanız yapın eğer başarını bir ödülle taçlanıyorsa kıymete biniyoruz ve bu sizi bir sonraki çalışmanıza motive eder. Nitekim benim için de öyle, aldığım her yeni ödül beni bir sonraki çalışmalarıma hazırlıyor hem de en iyi şekilde" dedi.

"Moda günden güne yenileniyor, yeni hedeflerim artıyor"

Modanın günden güne daha da şıklık kazandığını aktaran Andıç, yeni hedeflere doğru ilerlediğini kaydetti. Andıç, "İnsanlar kendilerine verdiği kıymetin daha çok farkına varmaya başladı. Modayı takip edenler bilir, moda dünyası ışıl ışıl ve göz alıcı. Özel bir davete veya bir düğüne gidenler üç beşin hesabını yapmadan ruhunu en iyi şekilde yansıtan trendi en güzel şekilde giyinip gidiyor. Moda dünyası bana göre ölmeyen ve daima kendini yenileyen bir sektör. Moda dünyası asla bir yerde takılıp kalmaz. Eğer gerçekten bir modacı isen yeniliklere daima açık olmalısın. Ruhun sonsuz bir çemberde sürekli devinim halinde olmalıdır. Onun için her ne kadar başarılı olursam olayım hep bir sonraki basamağı düşünüyorum. Bir sonraki basamakta alacağım başarıyı ve o başarının ödülle taçlanmasını bekliyorum ve çalışmalarımı o yönde yapıyorum. 2021 sonlarında kadife ve deri kumaşlar gündem oldu birçok modacı ve tasarımcı bu kumaşların sıkça tasarımlarında kullandılar. 2022 yılının en popüler kumaşları ipek ve etnik desenli kumaşlar abiyelerde ise canlı kumaşlara rağbet artacak" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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İstanbul, Çocukluk, Türkiye, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Çocukluğundan gelen modacı hayalini gerçekleştiren Cafer Andıç, şimdilerde ünlüleri giydiriyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Çocukluğundan gelen modacı hayalini gerçekleştiren Cafer Andıç, şimdilerde ünlüleri giydiriyor - Son Dakika
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