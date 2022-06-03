Davete katılan Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle sahneye çıkarak dans etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Davete katılan Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle sahneye çıkarak dans etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu

03.06.2022 09:13

Reklam yüzü olduğu bir markanın davetine katılan şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle sahneye çıkarak adeta şov yaptı. Kendini müziğin ritmine kaptırıp dans eden 22 yaşındaki şarkıcının o anları sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve verdiği pozlarla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, dün akşam hem reklam yüzü olduğu hem de şarkı söylediği markanın davetine katıldı. DJ eşliğinde çalan müziklerle doyasıya eğlenen Tilki, dans etmeyi de ihmal etmedi.

SAHNEDE KENDİNDEN GEÇTİ

Geceye süper mini eteği ve büstiyeriyle katılan Aleyna Tilki, sahnede adeta şov yaptı. Kendini müziğin ritmine kaptırarak dans eden genç şarkıcı, o anlarını da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Tilki, davette kendisini yalnız bırakmayan arkadaşları ve kardeşi Ayça Tilki ile de paylaşım yaptı.

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Aleyna Tilki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Davete katılan Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle sahneye çıkarak dans etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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