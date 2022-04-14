Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Mayolu pozları sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Mayolu pozları sosyal medyayı salladı

14.04.2022 08:33

Barbados'ta tatil sezonunu açan Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak yılan desenli mayosuyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. 49 yaşındaki Samyeli, düzgün fiziğiyle yine tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Spikerlik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık yapan Defne Samyeli, tatil sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Samyeli, son olarak mayolu pozlarını paylaştı.

MAYOSUYLA POZLAR VERDİ

Instagram'da 865 bin takipçisi bulunan ve her anını paylaşan Defne Samyeli, yılan desenli mayosuyla verdiği yayınladı. Barbados'ta tatil yapan Samyeli, paylaşımına sadece güneş emojisi koydu. Yıllardır beslenmesine ve sporuna özen gösteren 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Samyeli, düzgün fiziğiyle yine adından söz ettirdi.

İşte Defne Samyeli'nin tatilinden kareler...

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Son Dakika Magazin Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Mayolu pozları sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Mayolu pozları sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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