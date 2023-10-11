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Demet Akalın, Altın Kelebek Ödülleri'ne resti çekti: Katılmam, aday da olmam - Son Dakika

Demet Akalın, Altın Kelebek Ödülleri'ne resti çekti: Katılmam, aday da olmam

Son Güncelleme: 11.10.2023 10:24

Yeni bir programla ekrana dönmeye hazırlanan Demet Akalın, Altın Kelebek Ödülleri'ne katılmayacağını ve ödül dahi almak istemediğini söyledi.

Jess Molho ile TV8 ekranlarında program yapmaya hazırlanan Demet Akalın, yayınladığı videoda Altın Kelebek Ödülleri'ne katılmayacağını ve ödül almak istemediğini belirtti.

Instagram hesabından bir video yayınlayarak ödül kararından bahseden Demet Akalın, "Sakın Altın Kelebek için zamanınızı ve enerjinizi harcamayın. Sakın oy vermek için uğraşmayın. Çünkü ben ne aday olmak istiyorum ne aday adayı olmak istiyorum ne ödül istiyorum... Hak ettiğimiz yıllarda vermediler, hak etmediğimiz yıllarda almayalım canım. Aday adayı falan da olmayalım" dedi.

Demet Akalın, Altın Kelebek Ödülleri'ne resti çekti: Katılmam, aday da olmam
Demet Akalın, Altın Kelebek Ödülleri'ne resti çekti: Katılmam, aday da olmam

Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın, Altın Kelebek Ödülleri'ne resti çekti: Katılmam, aday da olmam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Akalın, Altın Kelebek Ödülleri'ne resti çekti: Katılmam, aday da olmam - Son Dakika
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