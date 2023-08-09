Demet Akalın'dan MasterChef Tahsin'e 'İticisin' tepkisi! Yarışmacıdan cevap gecikmedi - Son Dakika
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Demet Akalın'dan MasterChef Tahsin'e 'İticisin' tepkisi! Yarışmacıdan cevap gecikmedi

09.08.2023 09:39

Demet Akalın, MasterChef All Star yarışmasının iddialı yarışmacılarından Tahsin Küçük'ü hedef alarak "Aşırı iticisin, inşallah sonuna kadar gidemezsin" dedi. Akalın'ın paylaşımına tepkisiz kalmayan Tahsin Küçük'ten cevap gecikmedi.

Konserlerinden arta kalan zamanlarında yarışmaları takip eden Demet Akalın, MasterChef All Star'ın iddialı yarışmacılarından Tahsin Küçük'ü hedef aldı. Küçük'ten kendisine "İticisin" diyen Akalın'a cevap gecikmedi.

"İNŞALLAH SONUNA KADAR GİDEMEZSİNİZ"

Yarışmanın iddialı isimlerinden Tahsin Küçük'ün davranışlarından rahatsız olan Demet Akalın, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Tahsin, 'şakalaşıyoruz' diyorsun ya aşırı iticisiniz. İnşallah sonuna kadar gidemezsiniz. Gelsin şu şampiyonlar bay" dedi. Akalın'ın sitem dolu paylaşımına sessiz kalmayan Tahsin Küçük ise "Keşke herkes kendi işini, sadece kendi işini hakkıyla yapsa. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'dan MasterChef Tahsin'e 'İticisin' tepkisi! Yarışmacıdan cevap gecikmedi
Demet Akalın'dan MasterChef Tahsin'e 'İticisin' tepkisi! Yarışmacıdan cevap gecikmedi
Demet Akalın'dan MasterChef Tahsin'e 'İticisin' tepkisi! Yarışmacıdan cevap gecikmedi
YORUMLAR (1)
  • mücahid: Müthiş cevap vermiş masterchef tahsin.Zannedersin eurovizyonda şampiyon olmuş demet, gereksiz havaya giriyorsun zaman zaman,çok tuhaf bir durum. Cevap Yaz 75 9 Yayından Kaldır
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Demet Akalın, MasterChef, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın'dan MasterChef Tahsin'e 'İticisin' tepkisi! Yarışmacıdan cevap gecikmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Akalın'dan MasterChef Tahsin'e 'İticisin' tepkisi! Yarışmacıdan cevap gecikmedi - Son Dakika
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