Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Nagihan, Hikmet ve Ayşe arasında yapıla SMS oylamasında adaya veda eden isim Nagihan oldu. Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, şampiyon olmasını istediği Nagihan'ın elenmesine tepki gösterdi.

NAGİHAN KARADERE ELENDİ

Finale sayılı günler kala yarışmadan elenen Nagihan Karadere, veda konuşmasında "Söyleyecek bir şey yok. Büyük mücadeleler verdim. keşke finali görebilseydim sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş. Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım sonuca gidemediğim için... Sonuç tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonuna kadar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"YAZIK, GÜNAH"

Şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, Survivor All Star yarışmasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Nagihan'ın elenmesine sinirlenen Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Biz ne izledik 6 aya yakın... Yapın BBG evi SMS'le oynayın ötede... Yazık günah ve vallahi yazık... Ama tek gerçek var dışarıda gönüllerin kraliçesi Nagihan'dır ve efsane olarak kalacaktır. Nokta" diyerek tepki gösterdi.