Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah - Son Dakika
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Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah

25.06.2022 16:24

Surivor yarışmasıyla ilgili sık sık paylaşım yapan şarkıcı Demet Akalın, şampiyon olmasını istediği Nagihan Karadere'nin elenmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Nagihan'ın fotoğrafını paylaşan Akalın, "Yazık günah be vallahi yazık. Nagihan efsanedir, efsane kalacak" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Nagihan, Hikmet ve Ayşe arasında yapıla SMS oylamasında adaya veda eden isim Nagihan oldu. Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, şampiyon olmasını istediği Nagihan'ın elenmesine tepki gösterdi.

NAGİHAN KARADERE ELENDİ

Finale sayılı günler kala yarışmadan elenen Nagihan Karadere, veda konuşmasında "Söyleyecek bir şey yok. Büyük mücadeleler verdim. keşke finali görebilseydim sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş. Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım sonuca gidemediğim için... Sonuç tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonuna kadar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor'dan elenmesine tepki gösterdi: Yazık günah

"YAZIK, GÜNAH"

Şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, Survivor All Star yarışmasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Nagihan'ın elenmesine sinirlenen Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Biz ne izledik 6 aya yakın... Yapın BBG evi SMS'le oynayın ötede... Yazık günah ve vallahi yazık... Ama tek gerçek var dışarıda gönüllerin kraliçesi Nagihan'dır ve efsane olarak kalacaktır. Nokta" diyerek tepki gösterdi.

Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor'dan elenmesine tepki gösterdi: Yazık günah
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Finale günler kala Survivor All Star'a veda eden isim Nagihan Karadere oldu Finale günler kala Survivor All Star'a veda eden isim Nagihan Karadere oldu

Nagihan Karadere, Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah - Son Dakika


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